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Кубок Италии
Лацио
05.12.2023 22:00 – 68 1 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 декабря 2023, 22:00 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:12
682
0

Лацио – Дженоа. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 декабря в 22:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии

05 декабря 2023, 22:00 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:12
682
0
Лацио – Дженоа. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.u

Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Лацио – Дженоа. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Лацио).
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Источник Sport.ua
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