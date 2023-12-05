Италия05 декабря 2023, 22:00 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:12
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Лацио – Дженоа. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 декабря в 22:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии
05 декабря 2023, 22:00 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:12
682
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5 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.u
Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Лацио – Дженоа. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
5’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Лацио).
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