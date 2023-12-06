Кубок Италии06 декабря 2023, 01:39 |
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Лацио – Дженоа – 1:0. Полчаса для Малиновского. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии
06 декабря 2023, 01:39 |
49
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Вечером 5 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Лацио» обыграл «Дженоа» (1:0).
Единственный гол на 5-й минуте для хозяев поля забил Маттео Гендузи.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 62-й минуте.
«Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против победителя пары «Рома» – «Кремонезе».
Кубок Италии. 1/8 финала. 5 декабря
Лацио – Дженоа – 1:0
Гол: Гендузи, 5.
Видео гола и обзор матча
События матча
5’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Лацио).
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