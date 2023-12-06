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Кубок Италии
Лацио
05.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Дженоа
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Кубок Италии
06 декабря 2023, 01:39 |
49
0

Лацио – Дженоа – 1:0. Полчаса для Малиновского. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии

06 декабря 2023, 01:39 |
49
0
Лацио – Дженоа – 1:0. Полчаса для Малиновского. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 5 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Лацио» обыграл «Дженоа» (1:0).

Единственный гол на 5-й минуте для хозяев поля забил Маттео Гендузи.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 62-й минуте.

«Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против победителя пары «Рома» – «Кремонезе».

Кубок Италии. 1/8 финала. 5 декабря

Лацио – Дженоа – 1:0

Гол: Гендузи, 5.

Видео гола и обзор матча

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Лацио).
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Дженоа Кубок Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Маттео Гендузи Лацио Лацио - Дженоа
Источник Sport.ua
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