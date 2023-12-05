Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага восстановился от травмы и выйдет в стартовом составе мадридского клуба на матч 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса», а украинский страж ворот Андрей Лунин останется в запасе.

По информации источника, руководство мадридского клуба вместе с членами правления в восторге от игры Лунина в последних матчах и выступают за то, чтобы украинский страж ворот продолжил играть за мадридский клуб и в следующем сезоне, будучи дублером Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Карл Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» стража ворот Кепу Аррисабалагу и намерен убедить боссов «сливочных» в полноценном трансфере Кепы.