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  4. Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Испания
05 декабря 2023, 09:16 |
1128
0

Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина

В последних пяти матчах украинский голкипер трижды сохранил ворота нетронутыми

05 декабря 2023, 09:16 |
1128
0
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Twitter. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага восстановился от травмы и выйдет в стартовом составе мадридского клуба на матч 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса», а украинский страж ворот Андрей Лунин останется в запасе.

По информации источника, руководство мадридского клуба вместе с членами правления в восторге от игры Лунина в последних матчах и выступают за то, чтобы украинский страж ворот продолжил играть за мадридский клуб и в следующем сезоне, будучи дублером Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Карл Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» стража ворот Кепу Аррисабалагу и намерен убедить боссов «сливочных» в полноценном трансфере Кепы.

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Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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