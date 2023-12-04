Анчелотти намерен убедить Реал выкупить контракт Кепы у Челси
Итальянский тренер видит в испанском голкипере дублера Куртуа
Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» стража ворот Кепу Аррисабалагу. Итальянский наставник намерен убедить боссов «сливочных» в полноценном трансфере Кепы и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.
Ранее Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, чтобы объяснить ему, что игроком основы после возвращении будет Кепа Аррисабалага.
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