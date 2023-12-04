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  4. Анчелотти намерен убедить Реал выкупить контракт Кепы у Челси
Испания
04 декабря 2023, 10:26 |
263
0

Анчелотти намерен убедить Реал выкупить контракт Кепы у Челси

Итальянский тренер видит в испанском голкипере дублера Куртуа

04 декабря 2023, 10:26 |
263
0
Анчелотти намерен убедить Реал выкупить контракт Кепы у Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Кепа Аррисабалага

Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» стража ворот Кепу Аррисабалагу. Итальянский наставник намерен убедить боссов «сливочных» в полноценном трансфере Кепы и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.

Ранее Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, чтобы объяснить ему, что игроком основы после возвращении будет Кепа Аррисабалага.

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Источник Twitter
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