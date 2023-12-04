Анчелотти намерен убедить Реал выкупить контракт Кепы у Челси

Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» стража ворот Кепу Аррисабалагу. Итальянский наставник намерен убедить боссов «сливочных» в полноценном трансфере Кепы и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.

Ранее Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, чтобы объяснить ему, что игроком основы после возвращении будет Кепа Аррисабалага.