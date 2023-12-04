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  4. В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
Испания
04 декабря 2023, 11:40 |
1743
0

В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч

Marca сообщает, что Лунин останется на скамейке для запасных

04 декабря 2023, 11:40 |
1743
0
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
Marca. Андрей Лунин

Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что испанский вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе мадридского клуба на матч 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса», а украинский страж ворот Андрей Лунин останется в запасе.

Источник сообщает, что Лунин примет решение о своем будущем в мадридском клубе позже. После последних успешных матчей за «Реал» у украинского стража ворот есть хорошие варианты на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти видит в роли дублера Тибо Куртуа на следующий сезон арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу и готов отпустить украинского стража ворот Андрея Лунина в другой клуб.

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Marca
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