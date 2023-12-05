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Лига наций
05 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:45
2216
3

Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут

Единственный в матче гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте

05 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:45
2216
3
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
УАФ

5 декабря женская сборная Украины выиграла у команды Сербии (1:0) в поединке последнего 6-го тура Лиги наций УЕФА.

Матч 6-го тура прошел в сербском городке Стара Пазова на центральном стадионе.

Единственный гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте встречи.

Сборная Украины в группе заняла 3-е место (6 очков) и опередила в группе аутсайдера Грецию (3 балла).

Также украинки не стали худшей третьей командой в Лиге В, так как Словения разгромно проиграла Чехии (0:4) и оказалась в рейтинге ниже Украины (с 6 очками по разнице мячей).

Теперь в феврале сине-желтые будут играть плей-аут за сохранение места в Лиге B.

Лига наций B3 (женщины)

6-й тур, 5 декабря

Сербия – Украина – 0:1

Гол: Виктория Гирин, 54.

Украина (старт): Келюшик – Петрик, Апанащенко, Шматко, Басанская – Панцулая, Химич, Семкив, Гирин – Калинина, Глущенко.

Турнирная таблица

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Swed
Первый раз вижу что бы наши жіночки так файно грали.     Особенно во втором тайме.   И особенно  тело в тело.   Бабы!
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+3
Kamon
Я помню когда украинки сенсационно выиграли у себя дома у шведок в отборочном матче, вот то сенсация была 
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+2
А Ш
Пятенко зараз з ними в душі, намилює спини.
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+1
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