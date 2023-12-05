Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
Единственный в матче гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте
5 декабря женская сборная Украины выиграла у команды Сербии (1:0) в поединке последнего 6-го тура Лиги наций УЕФА.
Матч 6-го тура прошел в сербском городке Стара Пазова на центральном стадионе.
Единственный гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте встречи.
Сборная Украины в группе заняла 3-е место (6 очков) и опередила в группе аутсайдера Грецию (3 балла).
Также украинки не стали худшей третьей командой в Лиге В, так как Словения разгромно проиграла Чехии (0:4) и оказалась в рейтинге ниже Украины (с 6 очками по разнице мячей).
Теперь в феврале сине-желтые будут играть плей-аут за сохранение места в Лиге B.
Лига наций B3 (женщины)
6-й тур, 5 декабря
Сербия – Украина – 0:1
Гол: Виктория Гирин, 54.
Украина (старт): Келюшик – Петрик, Апанащенко, Шматко, Басанская – Панцулая, Химич, Семкив, Гирин – Калинина, Глущенко.
Турнирная таблица
Видеозапись матча
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