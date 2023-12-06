Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура женской Лиги наций
5 декабря женская сборная Украины выиграла у команды Сербии (1:0) в поединке последнего 6-го тура Лиги наций УЕФА.
Матч 6-го тура прошел в сербском городке Стара Пазова на центральном стадионе.
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Единственный гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте встречи.
Сборная Украины в группе заняла 3-е место (6 очков) и опередила в группе аутсайдера Грецию (3 балла).
Также украинки не стали худшей третьей командой в Лиге В, так как Словения разгромно проиграла Чехии (0:4) и оказалась в рейтинге ниже Украины (с 6 очками по разнице мячей).
Теперь в феврале сине-желтые будут играть плей-аут за сохранение места в Лиге B.
Лига наций B3 (женщины)
6-й тур, 5 декабря, Стара Пазова (Сербия)
Сербия – Украина – 0:1
Гол: Виктория Гирин, 54.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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