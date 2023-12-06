Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Лига наций
06 декабря 2023, 05:41 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:46
2145
0

Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура женской Лиги наций

06 декабря 2023, 05:41 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:46
2145
0
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
УАФ

5 декабря женская сборная Украины выиграла у команды Сербии (1:0) в поединке последнего 6-го тура Лиги наций УЕФА.

Матч 6-го тура прошел в сербском городке Стара Пазова на центральном стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте встречи.

Сборная Украины в группе заняла 3-е место (6 очков) и опередила в группе аутсайдера Грецию (3 балла).

Также украинки не стали худшей третьей командой в Лиге В, так как Словения разгромно проиграла Чехии (0:4) и оказалась в рейтинге ниже Украины (с 6 очками по разнице мячей).

Теперь в феврале сине-желтые будут играть плей-аут за сохранение места в Лиге B.

Лига наций B3 (женщины)

6-й тур, 5 декабря, Стара Пазова (Сербия)

Сербия – Украина – 0:1

Гол: Виктория Гирин, 54.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Вулверхэмптон – Бернли – 1:0. Корейский волк. Видео голов и обзор матча
Кубок Испании. Хетафе и Эспаньол вышли в 1/16 финала
Гамбург – Прометей – 83:97. Балвин сделал игру. Видеообзор матча Еврокубка
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко видео голов и обзор Сербия - Украина женская сборная Сербии по футболу Лига наций по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
Футбол | 05 декабря 2023, 21:55 3
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут

Единственный в матче гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте

Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Футбол | 05 декабря 2023, 09:16 9
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина

В последних пяти матчах украинский голкипер трижды сохранил ворота нетронутыми

Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Футбол | 05.12.2023, 15:51
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
Бокс | 05.12.2023, 11:25
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
Лацио – Дженоа – 1:0. Полчаса для Малиновского. Видео гола и обзор матча
Футбол | 06.12.2023, 01:39
Лацио – Дженоа – 1:0. Полчаса для Малиновского. Видео гола и обзор матча
Лацио – Дженоа – 1:0. Полчаса для Малиновского. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 12
Футбол
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
05.12.2023, 16:09 1
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
04.12.2023, 05:05
Футбол
О'Салливан выиграл 8-й трофей UK Championship и 40-й рейтинговый турнир
О'Салливан выиграл 8-й трофей UK Championship и 40-й рейтинговый турнир
04.12.2023, 06:55 5
Снукер
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем