Володько не смогла доиграть матч против нейтральной теннисистки в Дубае

Украинская теннисистка Катерина Володько (№269 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге соперницей украинки, которая преодолел квалификацию, была «нейтральная» теннисистка Мария Тимофеева (№137 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева.. К сожалению, украинка снялась при счете 4:5 в первой партии, хотя до этого вела 4:2.

Дубай. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Мария Тимофеева – 4:5 (отказ)

В следующем раунде Тимофеева сразится против Арианне Хартоно из Нидерландов (№178 WTA).