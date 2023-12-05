Володько не смогла доиграть матч против нейтральной теннисистки в Дубае
Катерина снялась в первом сете
Украинская теннисистка Катерина Володько (№269 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).
В первом круге соперницей украинки, которая преодолел квалификацию, была «нейтральная» теннисистка Мария Тимофеева (№137 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева.. К сожалению, украинка снялась при счете 4:5 в первой партии, хотя до этого вела 4:2.
Дубай. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Мария Тимофеева – 4:5 (отказ)
В следующем раунде Тимофеева сразится против Арианне Хартоно из Нидерландов (№178 WTA).
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