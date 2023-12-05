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ITF
05 декабря 2023, 11:40 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:41
123
0

Володько не смогла доиграть матч против нейтральной теннисистки в Дубае

Катерина снялась в первом сете

05 декабря 2023, 11:40 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:41
123
0
Володько не смогла доиграть матч против нейтральной теннисистки в Дубае
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№269 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге соперницей украинки, которая преодолел квалификацию, была «нейтральная» теннисистка Мария Тимофеева (№137 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева.. К сожалению, украинка снялась при счете 4:5 в первой партии, хотя до этого вела 4:2.

Дубай. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Мария Тимофеева – 4:5 (отказ)

В следующем раунде Тимофеева сразится против Арианне Хартоно из Нидерландов (№178 WTA).

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Дубай Мария Тимофеева
Источник Sport.ua
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