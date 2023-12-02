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02 декабря 2023, 05:01 |
286
0

Агентка Холанда начала сотрудничество с подопечным Петракова из клуба на рф

Эдуард Сперцян стал клиентом Рафаэлы Пименты

02 декабря 2023, 05:01 |
286
0
Агентка Холанда начала сотрудничество с подопечным Петракова из клуба на рф
Twitter. Эдуард Сперцян

Футболист «краснодара» из россии Эдуард Сперцян прекратил сотрудничество с агентством CAA Stellar Group.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, 23-летний армянин стал клиентом Рафаэлы Пименты, которая унаследовала агентство Мино Райолы в прошлом году после его смерти.

Пимента представляет интересы звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда, а также француза Поля Погба и других футболистов.

Летом 2023 года спортдир «Аякса» Свен Мислинтат хотел подписать Сперцяна в команду, однако в итоге руководство клуба отказалось от игрока, поскольку он выступает в россии.

Отметим, что Сперцяна стабильно вызывает в сборную Армении украинский специалист Александр Петраков, которые является наставником национальной команды этой страны.

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Николо Скира Эдуард Сперцян Рафаэла Пимента Мино Райола Эрлинг Холанд Поль Погба Краснодар Александр Петраков сборная Армении по футболу
Источник Twitter
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