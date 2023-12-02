Агентка Холанда начала сотрудничество с подопечным Петракова из клуба на рф
Эдуард Сперцян стал клиентом Рафаэлы Пименты
Футболист «краснодара» из россии Эдуард Сперцян прекратил сотрудничество с агентством CAA Stellar Group.
Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, 23-летний армянин стал клиентом Рафаэлы Пименты, которая унаследовала агентство Мино Райолы в прошлом году после его смерти.
Пимента представляет интересы звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда, а также француза Поля Погба и других футболистов.
Летом 2023 года спортдир «Аякса» Свен Мислинтат хотел подписать Сперцяна в команду, однако в итоге руководство клуба отказалось от игрока, поскольку он выступает в россии.
Отметим, что Сперцяна стабильно вызывает в сборную Армении украинский специалист Александр Петраков, которые является наставником национальной команды этой страны.
🚨 Excl. - #Krasnodar’s winger Eduard #Spertsyan has decided to change agent. He has left CAA Stellar Group to join Rafaela #Pimenta’s agency. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 1, 2023
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