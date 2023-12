Агентка Холанда начала сотрудничество с подопечным Петракова из клуба на рф

Футболист «краснодара» из россии Эдуард Сперцян прекратил сотрудничество с агентством CAA Stellar Group.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, 23-летний армянин стал клиентом Рафаэлы Пименты, которая унаследовала агентство Мино Райолы в прошлом году после его смерти.

Пимента представляет интересы звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда, а также француза Поля Погба и других футболистов.

Летом 2023 года спортдир «Аякса» Свен Мислинтат хотел подписать Сперцяна в команду, однако в итоге руководство клуба отказалось от игрока, поскольку он выступает в россии.

Отметим, что Сперцяна стабильно вызывает в сборную Армении украинский специалист Александр Петраков, которые является наставником национальной команды этой страны.

