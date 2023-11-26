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  4. Заря снова проиграла, Арсенал стал лидером АПЛ, старт сезона в биатлоне
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26 ноября 2023, 10:23 | Обновлено 26 ноября 2023, 10:25
481
0

Заря снова проиграла, Арсенал стал лидером АПЛ, старт сезона в биатлоне

Главные новости за 25 ноября на Sport.ua

26 ноября 2023, 10:23 | Обновлено 26 ноября 2023, 10:25
481
0
Заря снова проиграла, Арсенал стал лидером АПЛ, старт сезона в биатлоне
ФК Заря

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 ноября.

1A. Поздно проснулись. Заря и во втором матче уступила Маккаби Т-А
У луганчан остались теоретические шансы на евровесну

1B. КОВАЛЬ: Выиграть мы бы не сумели. Каждый играет так, как позволяет соперник
И.о. главного тренера «Зари» прокомментировал поражение от «Маккаби» Т-А в ЛК

1C. Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
У украинской команды 4 пункта после 4 туров

2A. Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок

2B. ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
«Канониры» обыграли «Брентфорд» со счетом 1:0

3A. Мудрик не помог. Челси в матче с удалением и ошибками проиграл Ньюкаслу
Синие уступили на поле Сорок

3B. Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок»

3C. Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити
Команды Гвардиолы и Клоппа синхронно подставились под удар преследователей

4A. Любенович начал с поражения. Минай уступил Кривбассу
Криворожская команда продолжает находиться в группе лидеров

4B. Удаление, VAR и семь голов. Верес вырвал победу у Металлиста 1925
Харьковчане почти весь матч провели в меньшинстве

4C. Много борьбы, мало футбола. Ворскла и ЛНЗ не забили друг другу
Полтавская команда не пропускает уже три игры

5. Сидорчук принял участие в драме. Вестерло проиграл на последних минутах
Украинец отыграл 89 минут в матче чемпионата Бельгии

6A. Фантастически стабильный игрок. Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Александр получил признание от портала FourFourTwo

6B. Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Украинца называют машиной

7A. Взял последний поул сезона. Ферстаппен выиграл квалификацию в Абу-Даби
Последняя квалификация в сезоне Формулы-1

7B. Синнер снова огорчил Джоковича и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса 2023
Итальянцы обыграли Сербию и сыграют в матче за трофей против Австралии

8A. Прометей разгромил Калев-Крамо и вышел на первое место в ЛЭБЛ
Состоялся поединок Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги

8B. Барком нанес поражение трехкратному победителю Лиги чемпионов
В матче чемпионата Польши подопечные Угиса Крастиньша обыграли «Заксу» 3:1

8C. Провал во втором тайме. Мотор потерпел сенсационное поражение от Валюра
Ответный поединок команды проведут 2 декабря в исландском Рейкьявике

9A. Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Тищенко и Меркушина провели сингл-микст

9B. КМ по биатлону. Украина закончила смешанную эстафету в топ-8
Первый этап сезона Кубка мира по биатлону

10. Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Среди них есть и украинец

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Источник Sport.ua
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