Заря снова проиграла, Арсенал стал лидером АПЛ, старт сезона в биатлоне
Главные новости за 25 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 ноября.
1A. Поздно проснулись. Заря и во втором матче уступила Маккаби Т-А
У луганчан остались теоретические шансы на евровесну
1B. КОВАЛЬ: Выиграть мы бы не сумели. Каждый играет так, как позволяет соперник
И.о. главного тренера «Зари» прокомментировал поражение от «Маккаби» Т-А в ЛК
1C. Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
У украинской команды 4 пункта после 4 туров
2A. Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок
2B. ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
«Канониры» обыграли «Брентфорд» со счетом 1:0
3A. Мудрик не помог. Челси в матче с удалением и ошибками проиграл Ньюкаслу
Синие уступили на поле Сорок
3B. Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок»
3C. Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити
Команды Гвардиолы и Клоппа синхронно подставились под удар преследователей
4A. Любенович начал с поражения. Минай уступил Кривбассу
Криворожская команда продолжает находиться в группе лидеров
4B. Удаление, VAR и семь голов. Верес вырвал победу у Металлиста 1925
Харьковчане почти весь матч провели в меньшинстве
4C. Много борьбы, мало футбола. Ворскла и ЛНЗ не забили друг другу
Полтавская команда не пропускает уже три игры
5. Сидорчук принял участие в драме. Вестерло проиграл на последних минутах
Украинец отыграл 89 минут в матче чемпионата Бельгии
6A. Фантастически стабильный игрок. Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Александр получил признание от портала FourFourTwo
6B. Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Украинца называют машиной
7A. Взял последний поул сезона. Ферстаппен выиграл квалификацию в Абу-Даби
Последняя квалификация в сезоне Формулы-1
7B. Синнер снова огорчил Джоковича и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса 2023
Итальянцы обыграли Сербию и сыграют в матче за трофей против Австралии
8A. Прометей разгромил Калев-Крамо и вышел на первое место в ЛЭБЛ
Состоялся поединок Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
8B. Барком нанес поражение трехкратному победителю Лиги чемпионов
В матче чемпионата Польши подопечные Угиса Крастиньша обыграли «Заксу» 3:1
8C. Провал во втором тайме. Мотор потерпел сенсационное поражение от Валюра
Ответный поединок команды проведут 2 декабря в исландском Рейкьявике
9A. Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
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9B. КМ по биатлону. Украина закончила смешанную эстафету в топ-8
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10. Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Среди них есть и украинец
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