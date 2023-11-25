Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 69-й минуте.

После завершения встреча статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Игрок, который выходит на замену, автоматически получает 6.00.

Лучшим игроком матча был признан автор одного гола и ассиста Энтони Гордон (8.3). Худший показатель у Тиаго Силвы (5.1).

Оценки WhoScored за матч Ньюкасл – Челси – 4:1