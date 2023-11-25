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  4. Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Англия
25 ноября 2023, 19:35 |
1489
2

Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок»

25 ноября 2023, 19:35 |
1489
2
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 69-й минуте.

После завершения встреча статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Игрок, который выходит на замену, автоматически получает 6.00.

Лучшим игроком матча был признан автор одного гола и ассиста Энтони Гордон (8.3). Худший показатель у Тиаго Силвы (5.1).

Оценки WhoScored за матч Ньюкасл – Челси – 4:1

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Энтони Гордон Тиаго Силва Михаил Мудрик лучший игрок WhoScored Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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contr
пук
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avk2307
тут просто прорив 6.1.The best!!!!
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-1
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