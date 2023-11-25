Много борьбы, мало футбола. Ворскла и ЛНЗ не забили друг другу
Полтавская команда не пропускает уже три игры
Закончился матч 15 тура УПЛ. В нем полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ поделили очки, не забив друг другу.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 15 тур.
«Ворскла» - ЛНЗ – 0:0
Крупский, 52, Нестеренко, 89 - Шестаков, 58, Норенков, 60.
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу (Юрченко, 74), Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Фелипе (Павлюк, 87).
ЛНЗ: Пеньков, Шестаков, Бойко, Пасич, Олейник (Тищенко, 63), Норенков, Хобленко (Прядун, 87), Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк.
Арбитр: Денис Шурман.
Стадион: «Ворскла» (Полтава)
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