Закончился матч 15 тура УПЛ. В нем полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ поделили очки, не забив друг другу.

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Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Ворскла» - ЛНЗ – 0:0

Крупский, 52, Нестеренко, 89 - Шестаков, 58, Норенков, 60.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу (Юрченко, 74), Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Фелипе (Павлюк, 87).

ЛНЗ: Пеньков, Шестаков, Бойко, Пасич, Олейник (Тищенко, 63), Норенков, Хобленко (Прядун, 87), Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк.

Арбитр: Денис Шурман.

Стадион: «Ворскла» (Полтава)

ВОРСКЛА - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА