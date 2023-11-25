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Ворскла
25.11.2023 17:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:06
369
0

Много борьбы, мало футбола. Ворскла и ЛНЗ не забили друг другу

Полтавская команда не пропускает уже три игры

25 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:06
369
0
Много борьбы, мало футбола. Ворскла и ЛНЗ не забили друг другу
УПЛ

Закончился матч 15 тура УПЛ. В нем полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ поделили очки, не забив друг другу.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Ворскла» - ЛНЗ – 0:0

Крупский, 52, Нестеренко, 89 - Шестаков, 58, Норенков, 60.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу (Юрченко, 74), Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Фелипе (Павлюк, 87).

ЛНЗ: Пеньков, Шестаков, Бойко, Пасич, Олейник (Тищенко, 63), Норенков, Хобленко (Прядун, 87), Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк.

Арбитр: Денис Шурман.

Стадион: «Ворскла» (Полтава)

ВОРСКЛА - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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