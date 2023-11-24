Ворскла – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В Полтаве встретятся соседи по турнирной таблице
В поединке 15-го тура украинской Премьер-Лиги на полтавском стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского хозяева поля будут принимать футболистов «ЛНЗ» (Черкассы). Перед этой игрой команды расположились рядом в турнирной таблице. Подопечные Виктора Скрипника имеют 18 очков, занимая 9 место. Гости набрали на два очка меньше и находятся на 10 месте.
Ворскла
Полтавчане уже три тура подряд не проигрывают. В их активе была победа в предыдущем туре над «Оболонью» в гостях 1:0 (гол с пенальти забил Руслан Степанюк) и две ничьи. Такой результат позволил «Ворскле» немного поправить свое турнирное положение и отдалиться от группы аутсайдеров. Теперь надо постараться победить «ЛНЗ», чтобы закрепиться в середине таблицы Премьер-Лиги и чувствовать себя более спокойно.
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В период вынужденной паузы в чемпионате страны футболисты «Ворсклы» тренировались у себя в Полтаве, где им пришлось немного поработать с лопатами, расчищая футбольный газон от снега. Это занятие явно пришлось игрокам по душе, так как подняло настроение. А еще в конце прошлой недели у Виктора Скрипника было день рождения. Наверняка его подопечные теперь захотят поздравить главного тренера удачным результатом в предстоящем матче.
Впрочем, не все игроки смогут выйти на поле стадиона «Ворскла» в субботу. Один из самых опытных футболистов Сергей Скляр продолжает отбывать дисквалификацию за удаление еще в 13-м туре в матче против «Миная». На больничном еще недавно находились защитники Владимир Чеснаков, а также бразильские легионеры Лукас и Фелипе. Их участие в игре с «ЛНЗ» под большим вопросом.
ЛНЗ
Интересно, что и черкасская команда не проигрывала три матча подряд, правда, имея две победы и одну ничью. Подопечные Олега Дулуба дома выиграли у той же «Оболони» 3:0 и в гостях у «Зари» 2:1 в предыдущем туре. А между двумя этими поединками «ЛНЗ» сыграл вничью с «Колосом» 1:1.
Понятно, что дебютантам Премьер-Лиги еще сложно даются очки, но постепенно команда освоилась в когорте лучших клубов страны и выглядит вполне пристойно. Явно на пользу пошли и изменения в тренерском штабе. Олег Дулуб опытный наставник и, похоже, он сумел привить игрокам больше уверенности в своих силах. Во всяком случае, после его прихода «ЛНЗ» одержал три победы и только два раза проиграл, завершив остальные матчи вничью.
Представляет интерес также тот факт, что один из самых опытных игроков черкасской команды 36-летний Денис Олейник в прошлом сезоне выступал как раз за «Ворсклу». Так что со многими соперниками он хорошо знаком, да и под руководством Виктора Скрипника поработал. Наверняка его подсказки будут полезны как нынешнему тренерскому штабу «ЛНЗ», так и партнерам.
Что касается контрольных матчей во время перерыва в чемпионате, то на прошлой неделе черкасская команда встречалась с «Александрией». Команды сыграли четыре тайма по 30 минут. В той игре «ЛНЗ» потерпел поражение со счетом 0:2.
Статистика матчей
Учитывая, что «ЛНЗ» является дебютантом Премьер-Лиги, в элитном дивизионе будущие соперники еще не встречались.
Ориентировочные составы:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Корниенко, Павлюк, Крупский, Якубу, Кане, Челядин, Хрипчук, Нестеренко, Степанюк
«ЛНЗ»: Пеньков, Норенков, Ковалев, Рыбалка, Селин, Стасюк, Банада, Олейник, Пасич, Хобленко, Прядун
Прогноз на противостояние:
Хозяева поля являются фаворитами этого противостояния. Но, если игроки, которые были травмированные, не сумеют полностью восстановиться к предстоящему матчу, шансы на успех подравняются. Предположим, что встреча завершится вничью 1:1.
25 ноября, суббота
|«Ворскла» – «ЛНЗ»
|Полтава. Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского. 17:00
|Прямая ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
|ВОРСКЛА - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
|Прогноз Sport.ua – 1:1
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