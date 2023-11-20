ФОТО. Футболисты Ворсклы взяли в руки лопаты, чтобы убрать снег на базе

Футболисты «Ворсклы» с юмором встретили зимнюю погоду, которая пришла в Полтаву.

Для того, чтобы нормально потренироваться на своей базе, футболистам «вручили» лопаты, и они немного поработали руками, очистив поле от снега. Понравилось всем, включая легионеров. «Играет только тот, кто убирает снег», – подписали под фото на странице «Ворсклы» в Instagram.

Напомним, что свой следующий матч в чемпионате Украины полтавчане проведут 25 ноября, когда примут черкасский ЛНЗ.