Украина. Премьер лига20 ноября 2023, 14:54 |
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ФОТО. Футболисты Ворсклы взяли в руки лопаты, чтобы убрать снег на базе
Полтавчане готовятся к завершающим матчам календарного года
20 ноября 2023, 14:54 |
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Футболисты «Ворсклы» с юмором встретили зимнюю погоду, которая пришла в Полтаву.
Для того, чтобы нормально потренироваться на своей базе, футболистам «вручили» лопаты, и они немного поработали руками, очистив поле от снега. Понравилось всем, включая легионеров. «Играет только тот, кто убирает снег», – подписали под фото на странице «Ворсклы» в Instagram.
Напомним, что свой следующий матч в чемпионате Украины полтавчане проведут 25 ноября, когда примут черкасский ЛНЗ.
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