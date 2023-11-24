Ворскла – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура чемпионата Украины по футболу
В субботу, 25 ноября, полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ встретятся в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги. Место проведения - стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского в Полтаве. Начало встречи назначено на 17:00.
Перед 15-м туром команды занимали соседние места в турнирной таблице. «Ворскла» с 18 очками располагалась 9-м месте, ЛНЗ с 16 зачетными баллами шел 10-м.
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Полтавская команда не проигрывает три матча кряду. В прошлом туре подопечные Виктора Скрипника в гостях выиграли у киевской «Оболони». До этого были ничьи с харьковским «Металлистом 1925» (2:2) и закарпатским «Минаем» (0:0).
ЛНЗ также имеет трехматчевую беспроигрышную серию. В отличие от «Ворсклы» подопечные Олега Дулуба одержали две победы (3:0 – над «Оболонью» и 2:1 – над луганской «Зарей») и один раз сыграли вничью (1:1 – с коваливским «Колосом»).
Субботняя встреча будет первым официальным матчем между «Ворсклой» и ЛНЗ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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