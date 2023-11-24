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Чемпионат Украины
Ворскла
25.11.2023 17:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 22:35 |
76
0

Ворскла – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура чемпионата Украины по футболу

24 ноября 2023, 22:35 |
76
0
Ворскла – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК «Ворскла»

В субботу, 25 ноября, полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ встретятся в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги. Место проведения - стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского в Полтаве. Начало встречи назначено на 17:00.

Перед 15-м туром команды занимали соседние места в турнирной таблице. «Ворскла» с 18 очками располагалась 9-м месте, ЛНЗ с 16 зачетными баллами шел 10-м.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская команда не проигрывает три матча кряду. В прошлом туре подопечные Виктора Скрипника в гостях выиграли у киевской «Оболони». До этого были ничьи с харьковским «Металлистом 1925» (2:2) и закарпатским «Минаем» (0:0).

ЛНЗ также имеет трехматчевую беспроигрышную серию. В отличие от «Ворсклы» подопечные Олега Дулуба одержали две победы (3:0 – над «Оболонью» и 2:1 – над луганской «Зарей») и один раз сыграли вничью (1:1 – с коваливским «Колосом»).

Субботняя встреча будет первым официальным матчем между «Ворсклой» и ЛНЗ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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