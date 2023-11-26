СКРИПНИК: «По сравнению с полем в матче с Минаем – это была Маракана»

Наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью (0:0) в матче 15-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы:

«Полмомента у нас, полмомента у них. Борьба, беготня. Кто владеет мячом – не означает, что имеет перевес в голах. Победу делают только голы. Хорошо, что наиграли на ничью.

Радует, что мы уже 4 матча подряд сыграли на ноль в обороне. Но мы не можем дома уже 5-й подряд матч выиграть. Есть позитив, есть негатив. Претензий к ребятам нет, каждый старается и хочет выиграть.

Сложное поле. Но по сравнению с полем в матче против Миная в Ужгороде – сегодня была Маракана. Там поскользнулся, здесь где-то нога поехала. Такой вот футбол.

Хочется поблагодарить ребят за проделанную работу. Но дома надо еще острее и конструктивнее играть. В последней трети надо действовать более рискованно. Хочется видеть агрессию, она была, но недостаточная. Нельзя сказать, что мы доминировали на поле или нас переигрывали. Обе команды наиграли на ничью».

ВИДЕО. Пресс-конференция Виктора Скрипника после матча Ворсклы против ЛНЗ