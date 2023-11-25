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Чемпионат Украины
Ворскла
25.11.2023 17:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 20:48 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:49
68
0

Ворскла – ЛНЗ – 0:0. Голевая засуха в Полтаве. Видео голов, обзор матча

Смотрите обзор поединка 15-го тура УПЛ

25 ноября 2023, 20:48 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:49
68
0
Ворскла – ЛНЗ – 0:0. Голевая засуха в Полтаве. Видео голов, обзор матча
УПЛ.

В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли полтавская «Ворскла» и черкасское «ЛНЗ». Игра прошла в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. Алексея Бутовского.

Коллективы за 90 минут игрового времени так и не смогли открыть счет в матче, и поделили очки.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Ворскла» – ЛНЗ – 0:0

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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