В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли полтавская «Ворскла» и черкасское «ЛНЗ». Игра прошла в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. Алексея Бутовского.

Коллективы за 90 минут игрового времени так и не смогли открыть счет в матче, и поделили очки.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Ворскла» – ЛНЗ – 0:0

Видеообзор матча