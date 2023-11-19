Александрия и ЛНЗ провели спарринг: сыграли 120 минут

Как стало известно Sport.ua, во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Александрии» в родных стенах взяли верх в контрольном поединке над «ЛНЗ» – 2:0.

По информации нашего источника, соперничество проходило в несколько необычном формате: четыре тайма по 30 минут, чтобы у тренеров обеих команд была возможность привлечь всех игроков. Хотя из-за повреждений не смогли принять участие в спарринге ведущие исполнители: александрийцы Кирилл Ковалец, Владислав Калитвинцев и черкасчанин Иван Калюжный.

«ЛНЗ» в чемпионате УПЛ пока на десятом месте, набрав 16 очков и 25 ноября сыграет в гостях с «Ворсклой», а в активе «Александрии» 13 очков, она на 13 месте и 26 ноября постарается улучшить свои позиции в домашнем поединке с «Оболонью».

Ранее дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 16-го и 17-го тура УПЛ сезона 2023/24.