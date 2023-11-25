Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОВАЛЬ: Выиграть мы бы не сумели. Каждый играет так, как разрешает соперник
Лига конференций
Маккаби Тель-Авив
25.11.2023 17:30 – FT 3 : 2
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
25 ноября 2023, 22:15 |
474
0

КОВАЛЬ: Выиграть мы бы не сумели. Каждый играет так, как разрешает соперник

И.о. главного тренера «Зари» прокомментировал поражение от «Маккаби» Т-А в ЛК

25 ноября 2023, 22:15 |
474
0
КОВАЛЬ: Выиграть мы бы не сумели. Каждый играет так, как разрешает соперник
ФК Заря. Юрий Коваль

Исполняющий обязанности главного тренера луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура Лиги конференций в группе В от «Маккаби» Тель-Авив (2:3):

– Каждый играет так, как разрешает соперник. «Маккаби» – опытная, квалифицированная команда. Не зря она лидер в собственном чемпионате. У них были проблемы перед первой игрой, но сейчас они уже набрали темп. Плюс вернулись сборники. Квалификация игроков достаточно высока.

Мы попытались, учитывая нашу игру в обороне, сдержать соперника. Случилось так, что это нам не удалось сделать. Пропустили гол в конце первого тайма. Не вошли в игру в начале второй половины. Затем пропустили необязательный второй мяч…

Но надо поблагодарить и ребят. Вышедшие на замену игроки, которые были на поле – сумели перестроиться, показать характер «Зари» и бороться до конца. Этот матч можно занести нам в актив за самоотдачу. Есть претензии к мастерству, к игре по позициям, по каким-то еще моментам, но претензий к желанию и характеру нет.

Выиграть эту игру мы бы не сумели, а вот сыграть вничью могли. Надо дальше работать. Есть психологическое давление, игры в еврокубках – совсем другое напряжение. Тем не менее, шансы есть, и мы будем бороться до конца.

– Немного нам не хватило для того, чтобы спасти этот поединок. По вашему мнению, это потому, что «Маккаби» играло уже по счету или о нашем хорошем физическом состоянии?

– Рад за тех, кто вышел на замену. Им удалось освежить игру. Плюс те, кто был на поле, тоже показали себя. Повторюсь – каждый играет так, как позволяет соперник. У нас были полумоменты в первом тайме. Оборонялись в среднем блоке. Игра непредсказуема. Когда ситуация более или менее стабилизировалась, мы поверили в себя и имели возможность сыграть вничью. Мне эта встреча напомнила матч против «Фейеноорда», когда проигрывали 0:3, затем сумели сравнять счет, но на последних минутах пропустили четвертый мяч.

Радует то, что, несмотря на ситуацию на поле, мы боремся до конца. Чтобы сказать, кто добавил в течение матча, а кто нет – нужно проанализировать игру, посмотреть показатели как всей команды, так и отдельных игроков.

По теме:
Украинские клубы забили 1600-й мяч в еврокубках
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Это был самый плохой матч этого сезона»
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Юрий Коваль Заря Луганск пресс-конференция Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии
Футбол | 25 ноября 2023, 20:37 0
Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии
Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии

«Летучие мыши» сыграли вничью в матче против «Сельты» со счетом 0:0

Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Футбол | 25 ноября 2023, 19:35 4
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок»

Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»
Футбол | 25.11.2023, 15:10
Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»
Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Биатлон | 25.11.2023, 14:10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Футбол | 25.11.2023, 12:20
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
24.11.2023, 17:12 5
Футбол
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
23.11.2023, 18:35 1
Бокс
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 2
Футбол
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 5
Футбол
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
23.11.2023, 19:38 1
Теннис
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем