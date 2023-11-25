КОВАЛЬ: Выиграть мы бы не сумели. Каждый играет так, как разрешает соперник

Исполняющий обязанности главного тренера луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура Лиги конференций в группе В от «Маккаби» Тель-Авив (2:3):

– Каждый играет так, как разрешает соперник. «Маккаби» – опытная, квалифицированная команда. Не зря она лидер в собственном чемпионате. У них были проблемы перед первой игрой, но сейчас они уже набрали темп. Плюс вернулись сборники. Квалификация игроков достаточно высока.

Мы попытались, учитывая нашу игру в обороне, сдержать соперника. Случилось так, что это нам не удалось сделать. Пропустили гол в конце первого тайма. Не вошли в игру в начале второй половины. Затем пропустили необязательный второй мяч…

Но надо поблагодарить и ребят. Вышедшие на замену игроки, которые были на поле – сумели перестроиться, показать характер «Зари» и бороться до конца. Этот матч можно занести нам в актив за самоотдачу. Есть претензии к мастерству, к игре по позициям, по каким-то еще моментам, но претензий к желанию и характеру нет.

Выиграть эту игру мы бы не сумели, а вот сыграть вничью могли. Надо дальше работать. Есть психологическое давление, игры в еврокубках – совсем другое напряжение. Тем не менее, шансы есть, и мы будем бороться до конца.

– Немного нам не хватило для того, чтобы спасти этот поединок. По вашему мнению, это потому, что «Маккаби» играло уже по счету или о нашем хорошем физическом состоянии?



– Рад за тех, кто вышел на замену. Им удалось освежить игру. Плюс те, кто был на поле, тоже показали себя. Повторюсь – каждый играет так, как позволяет соперник. У нас были полумоменты в первом тайме. Оборонялись в среднем блоке. Игра непредсказуема. Когда ситуация более или менее стабилизировалась, мы поверили в себя и имели возможность сыграть вничью. Мне эта встреча напомнила матч против «Фейеноорда», когда проигрывали 0:3, затем сумели сравнять счет, но на последних минутах пропустили четвертый мяч.

Радует то, что, несмотря на ситуацию на поле, мы боремся до конца. Чтобы сказать, кто добавил в течение матча, а кто нет – нужно проанализировать игру, посмотреть показатели как всей команды, так и отдельных игроков.