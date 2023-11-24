25 ноября в городе Бачка-Топола (Сербия) на поле «ТСЦ Арены» состоится отложенный поединок 3-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором сойдутся «Маккаби» из Тель-Авива и луганская «Заря». Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

Маккаби Тель-Авив

Тель-авивский «Маккаби» в таблице группы В Лиги конференций занимает 2-е место. У него после трех матчей 6 очков, что на 2 пункта больше, чем у «Зари», но на 4 балла меньше, нежели у «Гента», который единолично возглавляет квартет.

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В предыдущем поединке турнира тель-авивцы встречались с «Зарей» и одержали гостевую победу со счетом 3:1. Тот выигрыш дал «Маккаби» личный перевес перед командой из Луганска, который в итоге может оказаться решающем в борьбе команд за итоговую вторую позицию, дающую право выйти в плей-офф.

На почин групповой кампании израильтяне добились на своем поле победы со счетом 3:2 над «Брейдабликом». А во 2-м туре розыгрыша «Маккаби» Тель-Авив проиграл на выезде «Генту» - 0:2.

Матч с «Зарей», о котором уже упоминалось, стал для «Маккаби» из Тель-Авива первой игрой более чем за месяц. На данный момент чемпионат Израиля приостановлен, поэтому «молотки» имеют возможность играть только в евротурнире. Свою последнюю на сегодня игру в национальном чемпионате они провели аж 30 сентября («Хапоэль» Петах-Тиква – 2:0), затем сыграли 5 октября в Лиге конференций с «Гентом». Ну, а далее последовала пауза.

Заря

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 3-е место. У нее 4 очка после трех проведенных поединков.

В первом матче групповой стадии «Заря» в номинально домашней игре добилась ничьей 1:1 в противостоянии с «Гентом». Затем луганчане нанесли победный визит «Брейдаблику», обыграв его со счетом 1:0.

В 3-м туре «Заря» должна была на выезде помериться силами с «Маккаби» Тель-Авив. Однако календарь сломало вероломное вторжение ХАМАС в Израиль. Поэтому, команды проведут данный поединок только сейчас – в субботу, 25 ноября.

Впрочем, «Заря» и «Маккаби» Тель-Авив 9 ноября выяснили отношения между собой в рамках 4-го тура. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу израильтян.

Уместно вспомнить, что после поражения от «Маккаби» Тель-Авив тренерский пост в «Заре» покинул Валерий Кривенцов. Заменил его Младен Бартулович. Под его руководством луганская команда сыграла в 14-м туре Украинской Премьер-лиги с ЛНЗ и потерпела поражение со счетом 1:2. В таблице УПЛ «Заря» сейчас занимает 14-е место с 10 очками после 12 встреч.

История противостояний

9 ноября этого года команды впервые выяснили отношения друг с другом, встретившись в матче 4-го тура нынешней групповой стадии Лиги конференций. Победу в поединке отпраздновал «Маккаби» Тель-Авив – 3:1.

Ориентировочные составы:

«Маккаби» Тель-Авив: Москера – Коэн, Лукассен, Саборит, Ревиво, Перец, ван Оверем, Каниховски, Битон, Милсон, Захави.

«Заря»: Турбаевский – Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Нагнойный, Кирюханцев, Мичин, Яцык, Алефиренко, Антюх.

Прогноз на матч

«Заря», согласно имеющимся раскладам и котировкам, является андердогом поединка, а значит, обречена на поражение. Впрочем, это лишь предматчевые предположения. Луганчане могут их опровергнуть. Турнирная задача на них запредельно не давит, но шансы на путевку в плей-офф они все еще сохраняют. Исходя из этого, футболисты «Зари» могут «выстрелить» апсетом и реально вернуться в борьбу. Но поверить в это сложно. «Маккаби» Тель-Авив – не мальчики для битья.

25 ноября, суббота