25 ноября в 17:30 прошел перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск (3:2).

Поединок, перенесенный в октябре из-за войны войны в Израиле, состоялся в сербском городе Бачка-Топола.

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Заря пропустила три гола, после чего в конце игры сумела два мяча отыграть (2:3). У хозяев дубль оформил Дор Перец.

Теперь у луганской Зари есть лишь небольшие теоретические шансы на выход в евровесну.

Турнирное положение после 4 матчей: Гент (10), Маккаби Т-А (9), Заря (4), Брейдаблик (0).

Лига конференций. 3-й тур

25 ноября, Бачка-Топола (Сербия)

Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск – 3:2

Гол: Эран Захави, 45+2, Дор Перец, 47, 60 – Эдуардо Герреро, 71, Игорь Горбач, 88

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эран Захави, 45+2 мин.

ГОЛ! 2:0. Дор Перец, 47 мин.

ГОЛ! 3:0. Дор Перец, 60 мин.

ГОЛ! 3:1. Эдуардо Герреро, 71 мин.

ГОЛ! 3:2. Игорь Горбач, 88 мин.