Маккаби Т-А – Заря – 3:2. Перец для мужиков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного поединка 3-го тура Лиги конференций
25 ноября в 17:30 прошел перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск (3:2).
Поединок, перенесенный в октябре из-за войны войны в Израиле, состоялся в сербском городе Бачка-Топола.
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Заря пропустила три гола, после чего в конце игры сумела два мяча отыграть (2:3). У хозяев дубль оформил Дор Перец.
Теперь у луганской Зари есть лишь небольшие теоретические шансы на выход в евровесну.
Турнирное положение после 4 матчей: Гент (10), Маккаби Т-А (9), Заря (4), Брейдаблик (0).
Лига конференций. 3-й тур
25 ноября, Бачка-Топола (Сербия)
Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск – 3:2
Гол: Эран Захави, 45+2, Дор Перец, 47, 60 – Эдуардо Герреро, 71, Игорь Горбач, 88
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Эран Захави, 45+2 мин.
ГОЛ! 2:0. Дор Перец, 47 мин.
ГОЛ! 3:0. Дор Перец, 60 мин.
ГОЛ! 3:1. Эдуардо Герреро, 71 мин.
ГОЛ! 3:2. Игорь Горбач, 88 мин.
События матча
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