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Лига конференций
Маккаби Тель-Авив
25.11.2023 17:30 – FT 3 : 2
Заря
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Лига конференций
25 ноября 2023, 19:25 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:41
1338
23

Поздно проснулись. Заря и во втором матче уступила Маккаби

У луганчан остались теоретические шансы на евровесну

25 ноября 2023, 19:25 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:41
1338
23
Поздно проснулись. Заря и во втором матче уступила Маккаби

В субботу, 25 ноября, состоялся перенесенный поединок группового раунда Лиги конференций, в котором встретились «Маккаби» и «Заря». Матч прошел в городе Бачка-Топола (Сербия) на стадионе «ТСЦ Арена». Игру выиграли израильтяне со счетом 3:2.

Позиции УЕФА по немалому количеству вопросов не отличается последовательностью, поэтому украинские болельщики в свое время не сильно удивились, когда луганская «Заря» в ответ на запрос о проведении первой встречи против израильского «Маккаби» Тель-Авив в Лиге конференций на нейтральном поле услышала бескомпромиссный отказ. Однако понять соперников было можно – начался очередной виток войны в регионе, поэтому заранее запланированные сроки проведения третьего тура пришлось изрядно подвинуть.

Дошло до того, что все себе в эти выходные спокойно играли в национальных первенствах, а мы с вами наблюдали за полноценным матчем еврокубков, да еще и малопригодный для того временной слот. Однако «Маккаби» решили, что уже формально ответный матч против украинского коллектива во главе с теперь уже Юрием Ковалем им будет лучше провести в сербском городе Бачка-Топола, поэтому команды встретились вновь. На фоне безвольного поражения «мужиков» в первой игре со счетом 1:3, которое и «уволило» с должности главного тренера Валерия Кривенцова.

Первое, чего мы ожидали от этого противостояния в исполнении «Зари», это выполнения домашней работы на фоне ошибок в первой игре. И если в защите луганчане начали выглядеть более взвешенно, то в атаке от них мы вообще ничего не увидели. Коваль попытался насытить центр поля игроками с креативным подтекстом, но это вообще никак не сказалось на возможностях его команды впереди.

Пресный первый тайм с одиночным моментом у Мичина и провалом в защите, которым из-за офсайда не смог воспользоваться Каниховски. Но даже при таких условиях терпеливости израильтян хватило для того, чтобы дождаться момента у ворот Турбаевского. Даже на пол момента, да и в штрафную даже соперникам заходить не пришлось. На второй компенсированной минуте Захави просто перебросил мяч над вратарем «Зари» с дальней дистанции.

Понятно, что настроения в раздевалке украинского клуба после такого момента не было никакого. Но не настолько, чтобы откровенно привозить гол в свои ворота сразу после возобновления игры, когда ошибкой Чурко воспользовался Перец. Или вообще пропускать в третий раз, когда тот же соперник просто расстреливал Турбаевского с близкого расстояния. Никаких эмоций после этого эта игра не вызвала.

Даже тогда, когда команда Коваля попыталась осуществить подобие сенсационного камбэка и даже забила дважды до завершения основного времени. Голы от Герреро и Горбача становились последствиями фланговых атак, но общий рисунок был таким, что это игроки «Маккаби» скорее были готовы завести мячи в свои ворота, чтобы соперники хоть немного спасли репутацию. Это уж точно не случайное неудачное выступление в еврокубках.

Следующий матч в Лиге конференций УЕФА израильский «Маккаби» Тель-Авив сыграет в гостях у исландского «Брейдаблика», луганская «Заря» наведается к бельгийскому «Генту».

Лига конференций. 3 тур.

«Маккаби» Тель-Авив – «Заря» – 3:2

Захави (45+2), Д.Перец (47, 60) – Герреро (71), Горбач (88)

Ван Оверем (52) – Жордан (50), Мишнев (65), Боль (91)

«Маккаби» Тель-Авив: Москера – Ревиво, Саборит, Лукассен (Биттон, 66), А. Коэн – Каниховски (Тургеман, 66), ван Оверем, Д. Перец – Милсон (Й.Коэн, 77), Захави (Давидзаде, 85), Битон (Голаса, 77).

«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Жордан (Боль, 66), Батагов – Чурко (Мишнев, 59), Мичин – Антюх, Алефиренко (Горбач, 59), Нагнойный (Бугай, 81), Кирюханцев (Данченко, 81) .

Арбитр: Лукас Фендрих (Швейцария).

Стадион: TSC Арена (Бачка-Топола, Сербия).

МАККАБИ Т-А – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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nicksaf
Ну, вот и Израиль нас обогнал в таблице УЕФА.
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+5
Gasek
Дебіли вонючі, нема слів
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+5
KvlaD
Чмошники бестолковые 
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+4
odiniznashih
Команде срочно нужен тренер.Хотя команды нет, только набор игроков.
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+2
Sunrise
Вот теперь сезон провален официально.
С Кривенцовым хоть игра начала налаживаться, сейчас же откатились назад.
Сегодня первая попытка прессинга привела к голу в ворота соперника, только вот была она в последней четверти матча. Почему? Не знаю.
Теперь можно спокойно досматривать сезон и главный вопрос теперь не результаты на поле, а какое будущее ожидает команду. 
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+2
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avk2307
Редкие недоразумения пишут о сумасшедшем зароботке шахтера  против зори в еврокубках.
Клубы заработали баллов своей игрой поровну.
Не надо этой истерии. Клубы на третьем месте и Зоря и Шахтер в своих группах.
Может так сложиться, что Зоря и больше заработает...
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+1
Андрей Залищук
при Вернидубі були Луганчани, гордість брала за них, а зараз лугандони
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+1
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Airwolf77
Просто убогие
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+1
Первый Среди Равных
А я оце був раніше дивувався як це Ізраіль вище нас в таблиці УЄФА. Тепер не дивуюсь
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0
contr
кАманда - ГІВНО
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0
prorok
Зоря позориться это её состояние . Клуб Зоря деньги от еврокубков интересует а результат и так сойдёт. Позор сегодняшнего дня.
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0
Alex
Ни чего нового в тактике и результату что сборной что команд . Одинаково каждый год 
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0
Лига конференций без динамо
Тупое плаксивое недоразумение avk2307, ты лучше напиши сколько заработало балов в коффы дырявое  твое дынамо за два сезона в еврокубках,а то молчишь и плачешь только в сторону чемпиона Шахтёра ,который рейтинг тянет на себе лет так 15 точно
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-1
avk2307
По игре опять повезло израильтянам, забили все что смогли ударить в створ.
Обидно даже. Тренера нет, вот и проблема
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-1
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Лига конференций без динамо
С такими темпами через пару лет будет у нас еврокубках 2-3 команды ,ну и хорошо будут делится очи на 2-3 ,а не на пять,а то только Шахтёр зарабатывает очи ,а такие как восьмые опзжшники и минусовые позорят Украину   
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-2
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