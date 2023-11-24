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Лига конференций
Маккаби Тель-Авив
25.11.2023 17:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 24 ноября 2023, 22:07
305
0

Маккаби Т-А – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги конференций

24 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 24 ноября 2023, 22:07
305
0
Маккаби Т-А – Заря. Текстовая трансляция матча

В субботу, 25 ноября, состоится поединок группового раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Маккаби» и «Заря». Матч пройдет в городе Бачка-Топола (Сербия) на стадионе «ТСЦ Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Эта встреча должна была состояться в конце октября, но из-за военных действий в Израиле ее перенесли. В прошлом туре Лиги конференций луганчане уступили «Маккаби» в номинально домашнем поединке (1:3). Израильский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы В, на два очка опережая «черно-белых». После поражения от «Маккаби» Валерий Кривенцов подал в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Юрий Коваль.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Маккаби» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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