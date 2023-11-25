Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Испания
25 ноября 2023, 13:39 |
515
1

Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне

Украинца называют машиной

25 ноября 2023, 13:39 |
515
1
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine.  Артем Довбик 

26-летний украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик рассказал, как его называют в испанской команде одноклубники.

«Меня часто называют машиной, а Стуани говорит, что я Пичичи (один из лучших испанских голеадоров в истории). Одноклубники, когда видят, как мы занимаемся в зале с Цыганковым, говорят «крейзи». После тренировки мы идем в зал, после игры выполняем программу на силу, они смотрят на нас и говорят «вау». Они увидели, что мы немного из другого теста», – сказал Довбык.

В розыгрыше чемпионата Испании Артем Довбик отличился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 13 поединках.

Ранее официальный сайт испанской Ла Лиги назвал Артема Довбика «сенсацией» и сделал анализ его игры.

По теме:
ГРИЗМАНН: «Хочу стать кем-то важным для «Атлетико», легендой клуба»
Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Автогол и пенальти. Алавес переиграл Гранаду на старте 14-го тура Ла Лиги
Артем Довбик Жирона Виктор Цыганков Кристиан Стуани Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Футбол | 25 ноября 2023, 12:20 2
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали

Среди них есть и украинец…

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24 ноября 2023, 14:07 39
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

Девушка отдыхает в Португалии

Крупнейший налет дронов. Силы ПВО отразили рекордную атаку на Киев
Война | 25.11.2023, 12:45
Крупнейший налет дронов. Силы ПВО отразили рекордную атаку на Киев
Крупнейший налет дронов. Силы ПВО отразили рекордную атаку на Киев
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Футбол | 24.11.2023, 15:02
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Футбол | 24.11.2023, 21:05
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Надо в сборной тоже показывать из какого вы теста
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
23.11.2023, 18:35
Бокс
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 5
Футбол
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
24.11.2023, 15:39 7
Футбол
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 26
Художественная гимнастика
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем