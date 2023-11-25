Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне

26-летний украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик рассказал, как его называют в испанской команде одноклубники.

«Меня часто называют машиной, а Стуани говорит, что я Пичичи (один из лучших испанских голеадоров в истории). Одноклубники, когда видят, как мы занимаемся в зале с Цыганковым, говорят «крейзи». После тренировки мы идем в зал, после игры выполняем программу на силу, они смотрят на нас и говорят «вау». Они увидели, что мы немного из другого теста», – сказал Довбык.

В розыгрыше чемпионата Испании Артем Довбик отличился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 13 поединках.

Ранее официальный сайт испанской Ла Лиги назвал Артема Довбика «сенсацией» и сделал анализ его игры.