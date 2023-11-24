«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
Украинский нападающий «Жироны» является одной из главных сенсаций сезона
Официальный сайт испанской Ла Лиги назвал Артема Довбика «сенсацией» и сделал анализ его игры.
Колонку, посвященную украинскому нападающему «Жироны», лига подписала очень красноречиво: «Запомните его имя». «Несомненно, полноценный, мощный игрок с отличным видением игры», - говорится далее в тексте.
По статистике, 26-летний страйкер забивает 0.8 гола за игру, причем 20% его ударов по воротам соперника заканчиваются забитым мячом. Также аналитики Ла Лиги утверждают, что Артем в этом сезоне разогнался до скорости в более 28 километров в час.
В этом розыгрыше чемпионата Испании Артем Довбик отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 13 поединках.
¡Artem Dovbyk es sinónimo de PELIGRO! 💯— LALIGA (@LaLiga) November 24, 2023
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