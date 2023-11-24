Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
Испания
24 ноября 2023, 17:38 |
835
0

«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика

Украинский нападающий «Жироны» является одной из главных сенсаций сезона

24 ноября 2023, 17:38 |
835
0
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Официальный сайт испанской Ла Лиги назвал Артема Довбика «сенсацией» и сделал анализ его игры.

Колонку, посвященную украинскому нападающему «Жироны», лига подписала очень красноречиво: «Запомните его имя». «Несомненно, полноценный, мощный игрок с отличным видением игры», - говорится далее в тексте.

По статистике, 26-летний страйкер забивает 0.8 гола за игру, причем 20% его ударов по воротам соперника заканчиваются забитым мячом. Также аналитики Ла Лиги утверждают, что Артем в этом сезоне разогнался до скорости в более 28 километров в час.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Артем Довбик отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 13 поединках.

По теме:
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Жюль КУНДЕ: «Мы играем огромное количество матчей, из-за чего много травм»
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник LaLiga
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Теннис | 23 ноября 2023, 19:38 1
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?

Элина вошла в топ-30 теннисисток по призовым за сезон

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Футбол | 24 ноября 2023, 05:14 5
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло

Виталий улыбнулся после отличных оборонительных действий

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24.11.2023, 14:07
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
Футбол | 24.11.2023, 05:57
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Футбол | 24.11.2023, 16:30
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 123
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем