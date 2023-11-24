«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика

Официальный сайт испанской Ла Лиги назвал Артема Довбика «сенсацией» и сделал анализ его игры.

Колонку, посвященную украинскому нападающему «Жироны», лига подписала очень красноречиво: «Запомните его имя». «Несомненно, полноценный, мощный игрок с отличным видением игры», - говорится далее в тексте.

По статистике, 26-летний страйкер забивает 0.8 гола за игру, причем 20% его ударов по воротам соперника заканчиваются забитым мячом. Также аналитики Ла Лиги утверждают, что Артем в этом сезоне разогнался до скорости в более 28 километров в час.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Артем Довбик отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 13 поединках.