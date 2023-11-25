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  4. «Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Англия
25 ноября 2023, 23:31 |
1825
4

«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира

Александр получил признание от портала FourFourTwo

25 ноября 2023, 23:31 |
1825
4
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Популярный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира.

В топ-10 попал украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

Топ-10 лучших левых защитников мира:

  • 1. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
  • 2. Тео Эрнандес («Милан»);
  • 3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
  • 4. Александр Зинченко («Арсенал»);
  • 5. Дестин Удоджи («Тоттенхэм»);
  • 6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
  • 7. Ферлан Менди («Реал»);
  • 8. Алехандро Бальде («Барселона»);
  • 9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
  • 10. Первис Эступиньян («Брайтон»).

Вот как аналитики FourFourTwo объяснили, почему Александр был включен в этот топ:

«Александр Зинченко, которого, судя по всему, привел в «Арсенал» Микель Артета с намерением играть с ним в полузащите, преуспел на позиции левого защитника, когда «канониры» сильно давили на «Манчестер Сити» в гонке за титул Премьер-лиги 2022/23.

Подбирая мяч из глубины и направляя его в центральную зону, украинская звезда способна диктовать ход игры своей великолепно точной передачей, а также обеспечивает прочную основу, на которой «Арсенал» может защищаться.

Фантастически стабильный игрок, Зинченко разрывает линии своей передачей, часто идеально распределяя мяч для Мартина Эдегора между полузащитой и защитой соперника или деликатно передавая его Габриэлю Мартинелли и Букайо Саке», – отметили в FourFourTwo.

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Александр Зинченко FourFourTwo Арсенал Лондон Альфонсо Дэвис Тео Эрнандес Эндрю Робертсон Дестини Удоджи Люк Шоу Ферлан Менди Алекс Бальде Нуну Мендеш Первис Эступиньян
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрей Залищук
Знай наших!!!
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+4
arrow1418
Леонінко в студію 
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+2
Микола Захарченко
Зінченко допоможе Арсеналу в боротьбі за чемпіонство . У нього є дух переможця та козацький характер ...
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+1
apepa
А что Сашке не хватает быть первым лучшим левым защитникам мира??
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-2
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