«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира

Популярный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира.

В топ-10 попал украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

Топ-10 лучших левых защитников мира:

1. Альфонсо Дэвис («Бавария»);

2. Тео Эрнандес («Милан»);

3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

4. Александр Зинченко («Арсенал»);

5. Дестин Удоджи («Тоттенхэм»);

6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);

7. Ферлан Менди («Реал»);

8. Алехандро Бальде («Барселона»);

9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

10. Первис Эступиньян («Брайтон»).

Вот как аналитики FourFourTwo объяснили, почему Александр был включен в этот топ:

«Александр Зинченко, которого, судя по всему, привел в «Арсенал» Микель Артета с намерением играть с ним в полузащите, преуспел на позиции левого защитника, когда «канониры» сильно давили на «Манчестер Сити» в гонке за титул Премьер-лиги 2022/23.

Подбирая мяч из глубины и направляя его в центральную зону, украинская звезда способна диктовать ход игры своей великолепно точной передачей, а также обеспечивает прочную основу, на которой «Арсенал» может защищаться.

Фантастически стабильный игрок, Зинченко разрывает линии своей передачей, часто идеально распределяя мяч для Мартина Эдегора между полузащитой и защитой соперника или деликатно передавая его Габриэлю Мартинелли и Букайо Саке», – отметили в FourFourTwo.