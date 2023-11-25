«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Александр получил признание от портала FourFourTwo
Популярный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира.
В топ-10 попал украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.
Топ-10 лучших левых защитников мира:
- 1. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
- 2. Тео Эрнандес («Милан»);
- 3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
- 4. Александр Зинченко («Арсенал»);
- 5. Дестин Удоджи («Тоттенхэм»);
- 6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
- 7. Ферлан Менди («Реал»);
- 8. Алехандро Бальде («Барселона»);
- 9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- 10. Первис Эступиньян («Брайтон»).
Вот как аналитики FourFourTwo объяснили, почему Александр был включен в этот топ:
«Александр Зинченко, которого, судя по всему, привел в «Арсенал» Микель Артета с намерением играть с ним в полузащите, преуспел на позиции левого защитника, когда «канониры» сильно давили на «Манчестер Сити» в гонке за титул Премьер-лиги 2022/23.
Подбирая мяч из глубины и направляя его в центральную зону, украинская звезда способна диктовать ход игры своей великолепно точной передачей, а также обеспечивает прочную основу, на которой «Арсенал» может защищаться.
Фантастически стабильный игрок, Зинченко разрывает линии своей передачей, часто идеально распределяя мяч для Мартина Эдегора между полузащитой и защитой соперника или деликатно передавая его Габриэлю Мартинелли и Букайо Саке», – отметили в FourFourTwo.
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