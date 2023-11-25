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  4. Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Лига конференций
25 ноября 2023, 19:50 |
449
1

Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?

У украинской команды 4 пункта после 4 туров

25 ноября 2023, 19:50 |
449
1
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
ФК Заря

25 ноября состоялся перенесенный матч 4-го тура Лиги конференций в группе В между командами «Маккаби» Тель-Авив и «Заря». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу израильского клуба.

Украинский коллектив во 2-й раз подряд уступил «желтым». В 3-м туре «мужики» проиграли 1:3.

В квартете В «Заря» и «Маккаби» Тель-Авив играют вместе с «Гентом» и «Брейдабликом».

После 4 туров луганский клуб располагается на 3-й позиции с 4 очками. На 1-м месте находится «Гент» (10), на 2-м – «Маккаби» Тель-Авив (9), на 4-м – «Брейдаблик» (0).

До завершения группового этапа осталось сыграть всего 2 тура, в которых «Заря» вначале встретится с «Гентом» (30 ноября), а затем проведет поединок против «Брейдаблика» (14 декабря).

Турнирная таблица группы В

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Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
Мде, какую группу и турнир не кинь нашим клубам, окромя нескольких, а все равно итог 1 и это - 
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