Лига конференций09 ноября 2023, 23:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:14
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Таблицы групп Лиги конференций. Брейдаблик уступил Генту, Вилла обыграла АЗ
Сыграны все поединки 4-го тура
09 ноября 2023, 23:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:14
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9 ноября состоялись матчи 4-го тура групповой стадии Лиги конференций.
В группе В, где играет «Заря», исландский клуб «Брейдаблик» потерпел четвертое кряду поражение, уступил 2:3 дома «Генту». Луганчане же, напомним, проиграли в номинально домашней игре «Маккаби» Т-А – 1:3.
В таблице квартета «Гент» первый с 10 очками. Далее идут «Маккаби» Тель-Авив, имея 6 пунктов, «Заря» с 4 баллами и «Брейдаблик» без набранных очков.
Лига конференций. 4-й тур
9 ноября
- Астон Вилла – АЗАлкмаар – 2:1
- Брейдаблик – Гент – 2:3
- Брюгге – Лугано – 2:0
- Заря – Маккаби Т-А - 1:3
- Лудогорец – Фенербахче – 2:0
- Олимпия Любляна – Клаксвик – 2:0
- Слован Братислава – Лилль – 1:1
- Астана – Балкани – 0:0
- Бешикташ – Буде-Глимт – 1:2
- Виктория Пльзень – Динамо Загреб – 1:0
- ХИК – Айнтрахт Франкфурт – 0:1
- Легия – Зриньски – 2:0
- Нордшелланд – Спартак Трнава – 1:1
- ПАОК – Абердин – 2:2
- Ференцварош – Генк – 1:1
- Чукарички – Фиорентина – 0:1
Положение команд в группах
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