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  4. Таблицы групп Лиги конференций. Брейдаблик уступил Генту, Вилла обыграла АЗ
Лига конференций
09 ноября 2023, 23:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:14
743
0

Таблицы групп Лиги конференций. Брейдаблик уступил Генту, Вилла обыграла АЗ

Сыграны все поединки 4-го тура

09 ноября 2023, 23:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:14
743
0
Таблицы групп Лиги конференций. Брейдаблик уступил Генту, Вилла обыграла АЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гент обыграл Брейдаблик

9 ноября состоялись матчи 4-го тура групповой стадии Лиги конференций.

В группе В, где играет «Заря», исландский клуб «Брейдаблик» потерпел четвертое кряду поражение, уступил 2:3 дома «Генту». Луганчане же, напомним, проиграли в номинально домашней игре «Маккаби» Т-А – 1:3.

В таблице квартета «Гент» первый с 10 очками. Далее идут «Маккаби» Тель-Авив, имея 6 пунктов, «Заря» с 4 баллами и «Брейдаблик» без набранных очков.

Лига конференций. 4-й тур

9 ноября

  • Астон Вилла – АЗАлкмаар – 2:1
  • Брейдаблик – Гент – 2:3
  • Брюгге – Лугано – 2:0
  • Заря – Маккаби Т-А - 1:3
  • Лудогорец – Фенербахче – 2:0
  • Олимпия Любляна – Клаксвик – 2:0
  • Слован Братислава – Лилль – 1:1
  • Астана – Балкани – 0:0
  • Бешикташ – Буде-Глимт – 1:2
  • Виктория Пльзень – Динамо Загреб – 1:0
  • ХИК – Айнтрахт Франкфурт – 0:1
  • Легия – Зриньски – 2:0
  • Нордшелланд – Спартак Трнава – 1:1
  • ПАОК – Абердин – 2:2
  • Ференцварош – Генк – 1:1
  • Чукарички – Фиорентина – 0:1

Положение команд в группах

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Лига конференций Брейдаблик Гент Астон Вилла АЗ Алкмаар
Источник Sport.ua
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