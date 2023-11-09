Таблицы групп Лиги конференций. Брейдаблик уступил Генту, Вилла обыграла АЗ

9 ноября состоялись матчи 4-го тура групповой стадии Лиги конференций.

В группе В, где играет «Заря», исландский клуб «Брейдаблик» потерпел четвертое кряду поражение, уступил 2:3 дома «Генту». Луганчане же, напомним, проиграли в номинально домашней игре «Маккаби» Т-А – 1:3.

В таблице квартета «Гент» первый с 10 очками. Далее идут «Маккаби» Тель-Авив, имея 6 пунктов, «Заря» с 4 баллами и «Брейдаблик» без набранных очков.

Лига конференций. 4-й тур

9 ноября

Астон Вилла – АЗАлкмаар – 2:1

– АЗАлкмаар – 2:1 Брейдаблик – Гент – 2:3

– 2:3 Брюгге – Лугано – 2:0

– Лугано – 2:0 Заря – Маккаби Т-А - 1:3

- 1:3 Лудогорец – Фенербахче – 2:0

– Фенербахче – 2:0 Олимпия Любляна – Клаксвик – 2:0

– Клаксвик – 2:0 Слован Братислава – Лилль – 1:1

Астана – Балкани – 0:0

Бешикташ – Буде-Глимт – 1:2

– 1:2 Виктория Пльзень – Динамо Загреб – 1:0

– Динамо Загреб – 1:0 ХИК – Айнтрахт Франкфурт – 0:1

– 0:1 Легия – Зриньски – 2:0

– Зриньски – 2:0 Нордшелланд – Спартак Трнава – 1:1

ПАОК – Абердин – 2:2

Ференцварош – Генк – 1:1

Чукарички – Фиорентина – 0:1

Положение команд в группах