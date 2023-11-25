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Чемпионат Бельгии
Шарлеруа
25.11.2023 19:15 – FT 3 : 2
Вестерло
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Бельгия
25 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:33
413
0

Сидорчук принял участие в драме. Вестерло проиграл на последних минутах

Украинец отыграл 89 минут

25 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:33
413
0
Сидорчук принял участие в драме. Вестерло проиграл на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

25 ноября прошел матч 15-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Вестерло» и «Шарлеруа».

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел на поле в стартовом составе и сыграл 89 минут.

«Вестерло» сумел сравнять счет на 90+2 минуте, но последнее слово в этом матче осталось за хозяевами поля, которые через четыре минуты вырвали победу.

«Вестерло» после 15 матчей занимает предпоследнее 15 место, имея в активе 11 очков.

Чемпионат Белигии. 15-й тур, 25 ноября

Шарлеруа – Вестерло – 3:2

Голы: Гейманс, 59, Даббаг, 67, Силла 90+6 – Гауторп-Медсен, 24, Йоу, 90+2.

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Источник Sport.ua
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