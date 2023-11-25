Сидорчук принял участие в драме. Вестерло проиграл на последних минутах

25 ноября прошел матч 15-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Вестерло» и «Шарлеруа».

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел на поле в стартовом составе и сыграл 89 минут.

«Вестерло» сумел сравнять счет на 90+2 минуте, но последнее слово в этом матче осталось за хозяевами поля, которые через четыре минуты вырвали победу.

«Вестерло» после 15 матчей занимает предпоследнее 15 место, имея в активе 11 очков.

Чемпионат Белигии. 15-й тур, 25 ноября

Шарлеруа – Вестерло – 3:2

Голы: Гейманс, 59, Даббаг, 67, Силла 90+6 – Гауторп-Медсен, 24, Йоу, 90+2.