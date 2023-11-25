25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Единственный гол на 88-й минуте забил Кай Хаверц.

Украинский футболист гостей Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте Александр спас «Арсенал». Зинченко вынес мяч буквально с ленточки ворот. Правда, стоит отметить, что эта контратака «Брентфорда» началась после обрезки украинца.

❗️ ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ

Благодаря этой победе «Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ. У команды 30 очков после 14 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 1 пункт меньше.