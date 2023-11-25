Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
Англия
25 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:27
5785
1

ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ

«Канониры» обыграли «Брентфорд» со счетом 1:0

25 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:27
5785
1
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Единственный гол на 88-й минуте забил Кай Хаверц.

Украинский футболист гостей Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте Александр спас «Арсенал». Зинченко вынес мяч буквально с ленточки ворот. Правда, стоит отметить, что эта контратака «Брентфорда» началась после обрезки украинца.

❗️ ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ

Благодаря этой победе «Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ. У команды 30 очков после 14 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 1 пункт меньше.

По теме:
Брентфорд – Арсенал – 0:1. Суперсаб Кай и спасение от Зинченко. Видео гола
Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3. 90 минут Забарного. Видео голов и обзор
Сандерленд с Русиным проиграл Плимуту. Известна оценка украинца за матч
видео Александр Зинченко Арсенал Лондон Брентфорд Брентфорд - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вестерло с Сидорчуком проиграли на последних минутах Шарлеруа
Футбол | 25 ноября 2023, 21:31 0
Вестерло с Сидорчуком проиграли на последних минутах Шарлеруа
Вестерло с Сидорчуком проиграли на последних минутах Шарлеруа

Украинец отыграл 89 минут

Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Футбол | 25 ноября 2023, 12:20 5
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали

Среди них есть и украинец…

Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Футбол | 25.11.2023, 19:35
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Удаление, VAR и семь голов. Верес вырвал победу у Металлиста 1925
Футбол | 25.11.2023, 16:58
Удаление, VAR и семь голов. Верес вырвал победу у Металлиста 1925
Удаление, VAR и семь голов. Верес вырвал победу у Металлиста 1925
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Футбол | 25.11.2023, 18:10
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
micha(ZAKARPATTJA)
Зробіть тільки одну версію сайта в телеграмі, та не запарюйтеся із посиланнями.
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 20
Футбол
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 33
Футбол
Инвестор Свитолиной: «У Элины нет подачи Уильямс или форхенда Соболенко»
Инвестор Свитолиной: «У Элины нет подачи Уильямс или форхенда Соболенко»
24.11.2023, 06:31 2
Теннис
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
24.11.2023, 21:05 212
Футбол
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 7
Футбол
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 7
Футбол
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
24.11.2023, 14:07 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем