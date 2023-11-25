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Чемпионат Англии
Брентфорд
25.11.2023 19:30 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
25 ноября 2023, 21:27 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:27
6112
32

Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й

Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок

25 ноября 2023, 21:27 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:27
6112
32
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Украинские футболисты Александр Зинченко («Арсенал») и Егор Ярмолюк («Брентфорд») вышли на поле с первых минут. Александр отыграл весь поединок, а Егора заменили на 72-й минуте.

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Единственный гол на 88-й минуте забил Кай Хаверц после передачи Букайо Сака.

Благодаря этой победе «канониры» возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии, опередив «Манчестер Сити» (29) и «Ливерпуль» (28), которые ранее сыграли вничью 1:1. У подопечных Микеля Артеты теперь 30 пунктов.

АПЛ. 13-й тур. 25 ноября

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Хаверц, 88

Турнирная таблица АПЛ

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Кай Хаверц Букайо Сака Александр Зинченко Егор Ярмолюк Арсенал Лондон Брентфорд Брентфорд - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 32
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avk2307
Тут точно Зіна молодець. Вибив з лінії воріт явний гол і грав непогано.
Хаверц перший важливий гол за Арсенал.
Вперед Арсенал!!!
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+6
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ptolemeus
Арсик топчик!
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+5
GloryUkraine
 Вперше бачив Ярмолюка. В цілому дуже не погано. 
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+4
AKAUNT2013
Єгор був на 72 хв замінений
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
🔱Avtoigor🔱
Далі буде Поки що в турнірі всі мають .... Хто зна як там далі але це додає інтриги 
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0
🔱Avtoigor🔱
Це треба було мучити два тайми уболівальників))
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0
Показать Скрыть 1 ответ
🔱Avtoigor🔱
Гарний футбол сьогодні👍
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0
AutumnBridge
88 - НН - Хаверц.  Символично.
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0
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Sashko57
Кто придумал заголовок? С такой игрой зинченко  Арсенал может только на нервах играть.
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-12
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