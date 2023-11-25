Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок
25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».
Украинские футболисты Александр Зинченко («Арсенал») и Егор Ярмолюк («Брентфорд») вышли на поле с первых минут. Александр отыграл весь поединок, а Егора заменили на 72-й минуте.
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Единственный гол на 88-й минуте забил Кай Хаверц после передачи Букайо Сака.
Благодаря этой победе «канониры» возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии, опередив «Манчестер Сити» (29) и «Ливерпуль» (28), которые ранее сыграли вничью 1:1. У подопечных Микеля Артеты теперь 30 пунктов.
АПЛ. 13-й тур. 25 ноября
Брентфорд – Арсенал – 0:1
Гол: Хаверц, 88
Турнирная таблица АПЛ
A late defeat at the Gtech.#BREARS pic.twitter.com/Z4m63Fty8B— Brentford FC (@BrentfordFC) November 25, 2023
🎶 One-nil to The Arsenal 🎶 pic.twitter.com/OJ0gFGVoYg— Arsenal (@Arsenal) November 25, 2023
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