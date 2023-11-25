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Чемпионат Англии
Брентфорд
25.11.2023 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 ноября 2023, 00:26 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:27
34
0

Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 19:30 поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги

25 ноября 2023, 00:26 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:27
34
0
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают третье место с 27 очками, а «Брентфорд» идет 12 с 16 очками.

Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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