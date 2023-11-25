Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 ноября в 19:30 поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают третье место с 27 очками, а «Брентфорд» идет 12 с 16 очками.
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
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