В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают третье место с 27 очками, а «Брентфорд» идет 12 с 16 очками.

Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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