25 ноября на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда не просто закрепилась в АПЛ, но и смогла продемонстрировать определенные шансы на то, чтобы пробиться в еврокубки. Но сейчас у Томаса Франка было новое задание: придумать, как заменить получившего длительную дисквалификацию Тоуни. И нужно признать, что так много забивать, как это делал Айвен, сейчас у пчелок не получается, хотя Мбемо потихоньку раскрывается, уже забив 6 голов. В том числе за счет мячей Бриана получилось во второй половине осени продемонстрировать прогресс. После одной победы в 8 матчах чемпионата, потом последовательно справились с Бернли, Челси и Вест Хэмом. Но потом было разгромное, 0:3, поражение от Ливерпуля. Так что было снова над чем подумать тренерскому штабу за время этой паузы.

Арсенал

Клуб стал вице-чемпионом Туманного Альбиона - даже не прогресс, а прорыв по сравнению с прошлыми годами, когда долго не удавалось в квартет сильнейших АПЛ пробиться. Теперь Зинченко и компания выступают в Лиге чемпионов, где, выиграв трижды в 4-х первых поединках (кроме осечки с Лансом), практически гарантировали для себя выход в плей-офф. На внутренней арене тоже получилось неплохо стартовать. Да, в Кубке Лиги вылетели от Вест Хэма, но до этого была победа, по пенальти, в Суперкубке Англии, с Манчестер Сити. В Премьер-Лиге вплоть до ноября получалось идти без поражений. А после 0:1 с Ньюкаслом получилось оформить уверенные 3:1 с Бернли. Эффектную точку там получилось поставить Зинченко - редко все-таки Александр забивает в Англии.

Статистика личных встреч

В 2021-м году, выйдя в Премьер-Лигу, Брентфорд выиграл у статусного соседа. Но потом было 3 победы подопечных Микеля Артеты при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что пчелки смогут даже ничью раздобыть. Согласимся и поставим на красно-белых (коэффициент - 1,8).