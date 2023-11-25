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Чемпионат Англии
Брентфорд
25.11.2023 19:30 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
25 ноября 2023, 22:57 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:28
1845
1

Брентфорд – Арсенал – 0:1. Суперсаб Кай и спасение от Зинченко. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ

25 ноября 2023, 22:57 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:28
1845
1
Брентфорд – Арсенал – 0:1. Суперсаб Кай и спасение от Зинченко. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Единственный гол на 88-й минуте забил Кай Хаверц.

АПЛ. 13-й тур. 25 ноября

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Хаверц, 88

Видео голов и обзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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KIEv
Ей, який Борнмут?))
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