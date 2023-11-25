Англия25 ноября 2023, 22:57 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:28
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Брентфорд – Арсенал – 0:1. Суперсаб Кай и спасение от Зинченко. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ
25 ноября 2023, 22:57 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:28
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25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».
Единственный гол на 88-й минуте забил Кай Хаверц.
АПЛ. 13-й тур. 25 ноября
Брентфорд – Арсенал – 0:1
Гол: Хаверц, 88
Видео голов и обзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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