25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Единственный гол на 88-й минуте забил Кай Хаверц.

АПЛ. 13-й тур. 25 ноября

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Хаверц, 88

Видео голов и обзор матча: