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Минай
25.11.2023 13:00 – FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 14:59 | Обновлено 25 ноября 2023, 15:19
272
1

Любенович начал с поражения. Минай уступил Кривбассу

Криворожская команда продолжает находиться в группе лидеров

25 ноября 2023, 14:59 | Обновлено 25 ноября 2023, 15:19
272
1
Любенович начал с поражения. Минай уступил Кривбассу
ФК Кривбасс

Новый главный тренер «Миная» Желько Любенович по сравнению с прошлым туром в стартовом составе своих подопечных произвел существенные изменения: вместо Ралюченко, Одарюка, Солдата, Гуничева и дисквалифицированного Мельника на поле вышли Булеза, Витенчук, Вишневский, Чуев и Кораблин. Юрий Вернидуб после гостевого поражения от «Динамо» в своем стартовом составе сделал также перестановки: вместо Приходька, По Жана и дисквалифицированного Бескоровайного на поле вышли Рябов, Кожушко и Дебелко.

Команды осторожно начали матч, а первый удар в створ ворот нанесли гости. После розыгрыша штрафной пробивал в ближний угол Понедельник, но опытный Бандура парировал удар соперника. Вскоре капитан «Миная» без проблем завладел мячом после несильного удара Задераки. Хозяева поля – первый прицельный удар по воротам «Кривбасса» усилиями Дмитрука, пробившего над перекладиной ворот.

Подопечные Юрия Вернидуба продолжали больше владеть мячом и при первой возможности пытались завершить свою атаку. Но завершающим ударам не хватало точности, например Кожушко, тоже пробившего в руки вратарю. Вместе с тем, удары со штрафного Илича в падении дважды парировал Бандура. Под конец тайма мог открыть счет и Кожушко, но под острым углом пробил мимо рамки ворот.

В начале второго тайма атака «Миная» тоже могла сменить на табло закарпатского стадиона, но Твердохлеб после паса Гечева пробил низом впритык с дальней штангой. Гости вскоре ответили быстрой контратакой, завершившейся рейдом в штрафную Кожушка, но Бандура снова спасает команду от неприятностей.

И все же усилия подопечных Юрия Вернидуба материализовались в забитый гол. Отличился Близниченко, который через несколько минут после выхода на замену первым успел на добивание и пробил под перекладину. Для Близниченка это был первый гол в УПЛ (в 16-й игре). «Минай» вскоре мог сравнять счет, но Клищук спасает ворота, отразив удар Кораблина.

Хозяева поля, учитывая их турнирное положение, активно пытались избежать поражения и много атаковали. Один из штрафных «минайцев» завершился ударом Кораблина, но Клищук без проблем завладел мячом. Затем «отличился» еще один джокер «Кривбасса» Вакулко, который за короткий период времени успел заработать две желтые карточки и уже второй раз в УПЛ был удален с поля (впервые еще в 2017 году в составе «Днепра»).

В итоге безголевая клубная антирекордная серия «Миная» в УПЛ длится 681 (!) минуту. Для «Кривбасса» это была первая в чемпионатах победа над «Минаем» (в 3-й игре). Юрий Вернидуб у руля разных клубов УПЛ одержал 50-ю гостевую победу, а нынешние его подопечные из «Кривбасса» временно, без учета матча «Днепра-1», вышли на первое место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 15 тур

«Минай» – «Кривбасс» – 0:1.

Близниченко, 64

Дмитрук, 5, Чуев, 30, Немчанинов, 55 – Вакулко, 81.

Вакулко, 87 (две ЖК).

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза – Витенчук (Ралюченко, 88), Петько – Твердохлеб, Кораблин (Демиденко, 88), Гечев (Одарюк, 74) – Вишневский (Гуничев, 60).

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Илич (Вакулко, 75), Кузык – Дебелко (Приходько, 46), Бизимана (Татарков, 60), Задерака (Близниченко, 60) – Кожушко (Устименко, 88) .

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Минай-Арена» (Минай)

МИНАЙ - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Swed
Добрый вечер,  полищуки.
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