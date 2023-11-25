Минай – Кривбасс – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 15-го тура УПЛ
В субботу, 25 ноября, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Минай» и криворожский «Кривбасс».
Украинская Премьер-лига. 15 тур
«Минай» – «Кривбасс» – 0:1.
Близниченко, 64
Вакулко, 87 (две ЖК).
«Минай»: Бандура – Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза – Витенчук (Ралюченко, 88), Петько – Твердохлеб, Кораблин (Демиденко, 88), Гечев (Одарюк, 74) – Вишневский (Гуничев, 60).
«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Илич (Вакулко, 75), Кузык – Дебелко (Приходько, 46), Бизимана (Татарков, 60), Задерака (Близниченко, 60) – Кожушко (Устименко, 88) .
События матча
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