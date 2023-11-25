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Чемпионат Украины
Минай
25.11.2023 13:00 – FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 16:31 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:32
234
0

Минай – Кривбасс – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 15-го тура УПЛ

25 ноября 2023, 16:31 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:32
234
0
Минай – Кривбасс – 0:1. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В субботу, 25 ноября, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Минай» и криворожский «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 15 тур

«Минай» – «Кривбасс» – 0:1.

Близниченко, 64

Вакулко, 87 (две ЖК).

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза – Витенчук (Ралюченко, 88), Петько – Твердохлеб, Кораблин (Демиденко, 88), Гечев (Одарюк, 74) – Вишневский (Гуничев, 60).

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Илич (Вакулко, 75), Кузык – Дебелко (Приходько, 46), Бизимана (Татарков, 60), Задерака (Близниченко, 60) – Кожушко (Устименко, 88) .

События матча

87’
Yuriy Vakulko (Кривбасс) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Близниченко (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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