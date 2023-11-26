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Минай
25.11.2023 13:00 – FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 01:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:30
128
1

ВЕРНИДУБ: «Кривбасс вышел на первое место. Второй круг будет интересным»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал выездную победу над «Минаем»

26 ноября 2023, 01:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:30
128
1
ВЕРНИДУБ: «Кривбасс вышел на первое место. Второй круг будет интересным»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над закарпатским «Минаем» (1:0) в 15-м туре УПЛ.

– Трудная игра. Я такой и ждал. С такими соперниками очень тяжело играть. На установке отмечал ребятам, что именно подобные матчи – за чемпионство, за призовые места. Ведь когда ты теряешь эти очки, потом это влияет на распределение команд в таблице. Но, слава Богу, все получилось, забили мяч и взяли три балла. Хотя были еще моменты, могли забивать больше. Что касается «Миная», то во втором тайме у них тоже был момент. Я рад за наших ребят, теперь будем двигаться дальше.

– Сегодня Рябов хорошо заменил Бескоровайного?

– Я доволен. Слава – молодец. Но уже в следующем матче Бескоровайный сможет вернуться на поле.

– Как прокомментируете удачный выход Близниченко на смену и его дебютный гол в УПЛ?

– Я очень рад за него. Говорил ему, что надо работать дальше в таком же ключе, и тогда все получится. Но немного есть у него такая черта характера, что он не дорабатывает. Эта же черта есть и у эксгравца «Кривбасса» Кораблина, который является одним из лучших здесь, в «Минае». Что касается Близниченко, он молодец, свою работу сделал.

– По каким причинам заменили по ходу второго тайма Бизиману?

– Во-первых, он только 23 ноября вернулся в Украину по расположению сборной Руанды. Он свое дело сделал, потом я его заменил.

– Как прокомментируете удаление Вакулка?

– Не хочу комментировать судейство. На мой взгляд, первый фол – желтая, вторая – нет. Но это решение арбитра.

– Нынешний чемпионат Украины может подарить нам нового чемпиона?

– Вы знаете, мы играем сейчас в такое время, когда интерес к футболу не такой, как всегда. Идет война. Футбол проходит при непростых условиях. То сирены, то снова играешь. Но чемпионат в этом году интересен тем, что в борьбу с грандами: Шахтером и Динамо включаются такие команды, как Днепр-1, Полесье, Кривбасс, Рух. Команды, только вышедшие в УПЛ. Ожидаю, что второй круг будет еще более интересным. Дай Бог.

Каждый тренер хочет быть чемпионом, и я – не исключение. Но я понимаю, что много других команд, с которыми трудно бороться. Но мы – в этой борьбе. После 15 туров снова вернулись на первую строчку. Будем все делать для того, чтобы занять место, которое позволит выступать в еврокубках.

События матча

87’
Yuriy Vakulko (Кривбасс) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Близниченко (Кривбасс).
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Источник ФК Кривбасс
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King8619
"Після 15 турів ми на 1 місці".. Тур вже завершено і всі матчі зіграно? Не переживайте - завтра будете на 2-му місці 
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