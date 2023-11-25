В субботу, 25 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

«Минай» остается единственным представителем УПЛ, который еще не одержал победы в текущем чемпионате, что привело к отставке тренера Владимира Шарана. Новым наставником стал Желько Любенович, выразивший уверенность в высоких достижениях команды в следующем сезоне, но «Минай» имеет серьезные проблемы с реализацией моментов и встретится с мощным соперником, «Кривбассом», который занимает третье место в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.