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Чемпионат Украины
Минай
25.11.2023 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 25 ноября 2023, 01:57
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Минай – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

25 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 25 ноября 2023, 01:57
30
0
Минай – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

«Минай» остается единственным представителем УПЛ, который еще не одержал победы в текущем чемпионате, что привело к отставке тренера Владимира Шарана. Новым наставником стал Желько Любенович, выразивший уверенность в высоких достижениях команды в следующем сезоне, но «Минай» имеет серьезные проблемы с реализацией моментов и встретится с мощным соперником, «Кривбассом», который занимает третье место в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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