Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Минай
25.11.2023 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 22:40 |
99
0

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дебют Любеновича в матче против бывшей команды

23 ноября 2023, 22:40 |
99
0
Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Кривбасс». Криворожский клуб идет на третьем месте турнирной таблицы, а закарпатцы на данный момент являются главными аутсайдерами турнира.

Минай

Закарпатская команда остается единственным представителем УПЛ, еще не побеждавшим в нынешнем чемпионате. Не мудрено, что «Минай» находится на последнем месте турнирной таблицы. Такая ситуация привела к тренерской отставке Владимира Шарана. Новым наставником команды стал хорошо знакомый украинским болельщикам Желько Любенович, который часть своей игроцкой карьеры провел в «Кривбассе». Конечно, руководство «Миная» пошло на риск, ведь сербский специалист впервые назначен на должность главного тренера. «Такой адреналин чувствую – невозможно словами передать. Очень счастлив, что после трехлетней паузы возвращаюсь работать в Украину. Сейчас я могу сказать, что готов к этой работе. Счастлив, что мне представилась такая возможность. Уверен, что справлюсь. Сделаю все зависимое от меня, чтобы в следующем сезоне «Минай» выступал в Премьер-лиге», - отметил Любенович.

Большие проблемы у закарпатцев возникают с реализацией моментов: в 14 встречах «Минай» забил всего 6 голов, наихудший показатель в лиге. При этом безголевая серия минайцев длится 591 минуту – 6 матчей. Предыдущее взятие ворот футболисты «Миная» праздновали еще в сентябре, а больше одного гола за игру закарпатцы еще не забивали. В предстоящем поединке из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие Александр Мельник. «Кривбасс» - очень хорошая, боевая команда. Ребята на поле действуют как одно целое. По сравнению с прошлым годом команда заметно изменилась в лучшую сторону. В этом сезоне у «Кривбасса» была 7-матчевая беспроигрышная серия только с двумя ничьими и сейчас это третья команда турнирной таблицы. Этим все сказано. Сейчас «Кривбасс» - тот коллектив, который может победить «Шахтер» и «Динамо», - такую характеристику дал ближайшему сопернику форвард «Миная» Егор Гуничев.

Кривбасс

Почти месяц назад криворожцы возглавляли турнирную таблицу УПЛ, но в предыдущих двух матчах сумели набрать всего одно очко. Сначала «красно-белые» сыграли вничью с «Полесьем», которое борется за высокие места в своем дебютном сезоне на высшем уровне, а затем проиграли киевскому «Динамо». Почти всю встречу с киевлянами «Кривбасс» провел в меньшинстве: уже на 12-й минуте красную карточку получил Даниил Бескоровайный, который из-за дисквалификации не сможет помочь своим партнерам в противостоянии с «Минаем».

Во время международной паузы «Кривбасс» неожиданно порадовал своих болельщиков новым трансфером. Контракт с «красно-белыми» подписал защитник Рафаэль Бандейра, который стал первым португальцем в истории криворожского клуба. Бандейра уже больше недели тренируется с новой командой и, возможно, его дебют увидим уже в ближайшем поединке. После дуэли с «Динамо» тренерский штаб криворожцев предоставил футболистам три выходных дня. Готовясь к очередному туру чемпионата, подопечные Юрия Вернидуба провели двусторонку: «красные» обыграли «белых» со счетом 4:3. Хет-триком в этом тренировочном матче отметился ганский легионер команды Принс Аду.

Статистика встреч

«Минай» и «Кривбасс» ранее провели всего две очные дуэли и состоялись они в прошлом сезоне. Домашний матч криворожцев состоялся в Киеве и завершился безголевой ничьей, а в Минае хозяева поля одержали минимальную победу. Единственный гол в начале поединка забил Вишневский.

Прогноз на противостояние

Минайцы намерены наконец одержать первую победу в текущем чемпионате, и сделать это в дебютном матче Желько Любеновича на посту главного тренера. Для серба предстоящая встреча станет принципиальной еще и потому, что соперником будет его бывшая команда. Криворожцы приложат максимум усилий для того, чтобы добиться максимального результата после двух осечек. Нашим прогнозом будет боевая ничья.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Солдат, Петько, Кораблин, Гечев, Ралюченко, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Рябов, Дибанго, Принс, Бизимана, Приходько, Задерака, Илич, Кожушко.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

25 ноября, суббота

«Минай» – «Кривбасс»
Минай. Стадион «Минай». 13.00
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube
МИНАЙ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр:
Прогноз Sport.ua – 1:1
По теме:
Шахтер – Полесье. Текстовая трансляция матча
Шахтер – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полесье
Украинская Премьер-лига Минай Кривбасс Кривой Рог Минай - Кривбасс прогнозы Желько Любенович Владимир Шаран Юрий Вернидуб Егор Гуничев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024
Футбол | 23 ноября 2023, 21:00 3
ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024
ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024

Сборная Боснии и Герцеговины заняла лишь 5-е место в группе J с 9 очками

Источник: Ювентус активно работает над трансфером Георгия Судакова
Футбол | 23 ноября 2023, 15:01 7
Источник: Ювентус активно работает над трансфером Георгия Судакова
Источник: Ювентус активно работает над трансфером Георгия Судакова

Полузащитник «Шахтера» может оказаться в Италии как в январе, так и летом

Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Футбол | 23.11.2023, 13:57
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 13:13
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 14:47
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59
Футбол
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
22.11.2023, 06:45 36
Футбол
Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024
Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024
21.11.2023, 17:41 5
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
22.11.2023, 15:47 15
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
21.11.2023, 17:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем