В субботу, 25 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Кривбасс». Криворожский клуб идет на третьем месте турнирной таблицы, а закарпатцы на данный момент являются главными аутсайдерами турнира.

Минай

Закарпатская команда остается единственным представителем УПЛ, еще не побеждавшим в нынешнем чемпионате. Не мудрено, что «Минай» находится на последнем месте турнирной таблицы. Такая ситуация привела к тренерской отставке Владимира Шарана. Новым наставником команды стал хорошо знакомый украинским болельщикам Желько Любенович, который часть своей игроцкой карьеры провел в «Кривбассе». Конечно, руководство «Миная» пошло на риск, ведь сербский специалист впервые назначен на должность главного тренера. «Такой адреналин чувствую – невозможно словами передать. Очень счастлив, что после трехлетней паузы возвращаюсь работать в Украину. Сейчас я могу сказать, что готов к этой работе. Счастлив, что мне представилась такая возможность. Уверен, что справлюсь. Сделаю все зависимое от меня, чтобы в следующем сезоне «Минай» выступал в Премьер-лиге», - отметил Любенович.

Большие проблемы у закарпатцев возникают с реализацией моментов: в 14 встречах «Минай» забил всего 6 голов, наихудший показатель в лиге. При этом безголевая серия минайцев длится 591 минуту – 6 матчей. Предыдущее взятие ворот футболисты «Миная» праздновали еще в сентябре, а больше одного гола за игру закарпатцы еще не забивали. В предстоящем поединке из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие Александр Мельник. «Кривбасс» - очень хорошая, боевая команда. Ребята на поле действуют как одно целое. По сравнению с прошлым годом команда заметно изменилась в лучшую сторону. В этом сезоне у «Кривбасса» была 7-матчевая беспроигрышная серия только с двумя ничьими и сейчас это третья команда турнирной таблицы. Этим все сказано. Сейчас «Кривбасс» - тот коллектив, который может победить «Шахтер» и «Динамо», - такую характеристику дал ближайшему сопернику форвард «Миная» Егор Гуничев.

Кривбасс

Почти месяц назад криворожцы возглавляли турнирную таблицу УПЛ, но в предыдущих двух матчах сумели набрать всего одно очко. Сначала «красно-белые» сыграли вничью с «Полесьем», которое борется за высокие места в своем дебютном сезоне на высшем уровне, а затем проиграли киевскому «Динамо». Почти всю встречу с киевлянами «Кривбасс» провел в меньшинстве: уже на 12-й минуте красную карточку получил Даниил Бескоровайный, который из-за дисквалификации не сможет помочь своим партнерам в противостоянии с «Минаем».

Во время международной паузы «Кривбасс» неожиданно порадовал своих болельщиков новым трансфером. Контракт с «красно-белыми» подписал защитник Рафаэль Бандейра, который стал первым португальцем в истории криворожского клуба. Бандейра уже больше недели тренируется с новой командой и, возможно, его дебют увидим уже в ближайшем поединке. После дуэли с «Динамо» тренерский штаб криворожцев предоставил футболистам три выходных дня. Готовясь к очередному туру чемпионата, подопечные Юрия Вернидуба провели двусторонку: «красные» обыграли «белых» со счетом 4:3. Хет-триком в этом тренировочном матче отметился ганский легионер команды Принс Аду.

Статистика встреч

«Минай» и «Кривбасс» ранее провели всего две очные дуэли и состоялись они в прошлом сезоне. Домашний матч криворожцев состоялся в Киеве и завершился безголевой ничьей, а в Минае хозяева поля одержали минимальную победу. Единственный гол в начале поединка забил Вишневский.

Прогноз на противостояние

Минайцы намерены наконец одержать первую победу в текущем чемпионате, и сделать это в дебютном матче Желько Любеновича на посту главного тренера. Для серба предстоящая встреча станет принципиальной еще и потому, что соперником будет его бывшая команда. Криворожцы приложат максимум усилий для того, чтобы добиться максимального результата после двух осечек. Нашим прогнозом будет боевая ничья.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Солдат, Петько, Кораблин, Гечев, Ралюченко, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Рябов, Дибанго, Принс, Бизимана, Приходько, Задерака, Илич, Кожушко.

25 ноября, суббота