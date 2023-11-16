Успешный старт Украины U-19, шоу бокса в Эр-Рияде, предложение для Луческу
Главные новости за 15 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 ноября.
1А. Победа благодаря голам-красавцам. Украина U-19 обыграла Мальту
Подопечные Олега Кузнецова уверенно разобрались с Мальтой
1Б. Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
15 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа к чемпионату Европы
2. ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
Вечер бокса в Саудовской Аравии с участием многих топ-боксеров
3. МЕЛЬГОСА: Ребров сказал, что Ванат не будет играть. Получит возможность тут
Наставник сборной Украины U-21 прокомментировал предстоящие поединки квалификации Евро-2025
4А. Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо
Наставник не работал в родной стране с 2000 года
4Б. Источник: на динамовца Караваева «положили глаз» клубы Серии А
Футболист-универсал выступает за киевский клуб с лета 2019 года
5. Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина
Товарищеская игра состоится 16 ноября в 17:00 по киевскому времени.
6А. Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов
Всего в обновленном списке – 304 спортсмена
6Б. Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Украинский тандем зарабатывает солидные деньги в Испании
7А. Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?
УЕФА внедряет новшества: что изменится в Лиге чемпионов?
7Б. У них весна-осень. 39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25
10 клубов обеспечили себе места в квалификации Лиги чемпионов 2024/25
7В. Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Лучшие две ассоциации в рейтинге смогут выставить еще одного представителя
8А. Следующий на очереди – Медведев. Алькарас обыграл нейтрала Рублева в Турине
Карлос выиграл у Андрея в двух сетах во 2-м туре Красной группы
8Б. Зверев уступил Медведеву во 2-м туре группового раунда Итогового турнира
Александр проиграл Даниилу в двух сетах за 1 час и 44 минуты
8В. Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
К сожалению, из Красной группы в плей-офф ATP Finals 2023 пробился Даниил Медведев
9. ФОТО. Фитнес-занятие и тренировка сборной перед спаррингом с Лехией
Основная часть тренировки была насыщена тактикой с прицелом на Италию
10А. Два года Хави в Барселоне: трофеи есть, проблемы – тоже
Оцениваем работу легенды «сине-гранатовых» на тренерском посту
10Б. Пора попробовать? Зинченко может решить проблемы Арсенала в полузащите
The Athletic – о возможной новой роли для Александра Зинченко в «Арсенале»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У лидера Ла Лиги напряженный график
Стоимость пентхауса составила 122 миллиона долларов