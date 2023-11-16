Успешный старт Украины U-19, шоу бокса в Эр-Рияде, предложение для Луческу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 ноября.

1А. Победа благодаря голам-красавцам. Украина U-19 обыграла Мальту

Подопечные Олега Кузнецова уверенно разобрались с Мальтой

1Б. Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой

15 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа к чемпионату Европы

2. ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса

Вечер бокса в Саудовской Аравии с участием многих топ-боксеров

3. МЕЛЬГОСА: Ребров сказал, что Ванат не будет играть. Получит возможность тут

Наставник сборной Украины U-21 прокомментировал предстоящие поединки квалификации Евро-2025

4А. Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо

Наставник не работал в родной стране с 2000 года

4Б. Источник: на динамовца Караваева «положили глаз» клубы Серии А

Футболист-универсал выступает за киевский клуб с лета 2019 года

5. Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина

Товарищеская игра состоится 16 ноября в 17:00 по киевскому времени.

6А. Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов

Всего в обновленном списке – 304 спортсмена

6Б. Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне

Украинский тандем зарабатывает солидные деньги в Испании

7А. Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?

УЕФА внедряет новшества: что изменится в Лиге чемпионов?

7Б. У них весна-осень. 39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25

10 клубов обеспечили себе места в квалификации Лиги чемпионов 2024/25

7В. Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?

Лучшие две ассоциации в рейтинге смогут выставить еще одного представителя

8А. Следующий на очереди – Медведев. Алькарас обыграл нейтрала Рублева в Турине

Карлос выиграл у Андрея в двух сетах во 2-м туре Красной группы

8Б. Зверев уступил Медведеву во 2-м туре группового раунда Итогового турнира

Александр проиграл Даниилу в двух сетах за 1 час и 44 минуты

8В. Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023

К сожалению, из Красной группы в плей-офф ATP Finals 2023 пробился Даниил Медведев

9. ФОТО. Фитнес-занятие и тренировка сборной перед спаррингом с Лехией

Основная часть тренировки была насыщена тактикой с прицелом на Италию

10А. Два года Хави в Барселоне: трофеи есть, проблемы – тоже

Оцениваем работу легенды «сине-гранатовых» на тренерском посту

10Б. Пора попробовать? Зинченко может решить проблемы Арсенала в полузащите

The Athletic – о возможной новой роли для Александра Зинченко в «Арсенале»