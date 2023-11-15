У них весна-осень. 39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25

Завершились национальные чемпионаты, которые проходили по системе весна-осень.

39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25, причем 10 клубов обеспечили себе места в квалификации Q1 или Q2 Лиги чемпионов 2024/25.

Буде-Глимт, чемпион Норвегии, точно будет сеяным во втором раунде. Скорее всего, и шведский Мальме попадет в число сеяных в этом раунде.

Ниже приведены команды, которые вышли в еврокубки 2024/25 и прогнозные посевы Q1 и Q2 по данным Football Rankings.

Второй отборочный раунд ЛЧ

Буде-Глимт (Норвегия)

Мальме (Швеция)

Первый отборочный раунд ЛЧ

ХИК Хельсинки (Финляндия)

Флора Таллинн (Эстония)

КИ Клаксвик (Фареры)

Шэмрок Роверс (Ирландия)

РФШ (Латвия)

Паневежис (Литва)

Ордабасы (Казахстан)

Викингур Рейкьявик (Исландия)

Команды, которые вышли в еврокубки 2024/25

Первый раунд квалификации Лиги чемпионов (прогнозный посев)

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов (прогнозный посев)