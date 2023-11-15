У них весна-осень. 39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25
10 клубов обеспечили себе места в квалификации Лиги чемпионов 2024/25
Завершились национальные чемпионаты, которые проходили по системе весна-осень.
39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25, причем 10 клубов обеспечили себе места в квалификации Q1 или Q2 Лиги чемпионов 2024/25.
Буде-Глимт, чемпион Норвегии, точно будет сеяным во втором раунде. Скорее всего, и шведский Мальме попадет в число сеяных в этом раунде.
Ниже приведены команды, которые вышли в еврокубки 2024/25 и прогнозные посевы Q1 и Q2 по данным Football Rankings.
Второй отборочный раунд ЛЧ
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Мальме (Швеция)
Первый отборочный раунд ЛЧ
- ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Флора Таллинн (Эстония)
- КИ Клаксвик (Фареры)
- Шэмрок Роверс (Ирландия)
- РФШ (Латвия)
- Паневежис (Литва)
- Ордабасы (Казахстан)
- Викингур Рейкьявик (Исландия)
Команды, которые вышли в еврокубки 2024/25
Первый раунд квалификации Лиги чемпионов (прогнозный посев)
Второй раунд квалификации Лиги чемпионов (прогнозный посев)
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