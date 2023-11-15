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Лига чемпионов
15 ноября 2023, 23:00 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:35
311
0

У них весна-осень. 39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25

10 клубов обеспечили себе места в квалификации Лиги чемпионов 2024/25

15 ноября 2023, 23:00 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:35
311
0
У них весна-осень. 39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились национальные чемпионаты, которые проходили по системе весна-осень.

39 команд из 12 лиг уже вышли в еврокубки 2024/25, причем 10 клубов обеспечили себе места в квалификации Q1 или Q2 Лиги чемпионов 2024/25.

Буде-Глимт, чемпион Норвегии, точно будет сеяным во втором раунде. Скорее всего, и шведский Мальме попадет в число сеяных в этом раунде.

Ниже приведены команды, которые вышли в еврокубки 2024/25 и прогнозные посевы Q1 и Q2 по данным Football Rankings.

Второй отборочный раунд ЛЧ

  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Мальме (Швеция)

Первый отборочный раунд ЛЧ

  • ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Флора Таллинн (Эстония)
  • КИ Клаксвик (Фареры)
  • Шэмрок Роверс (Ирландия)
  • РФШ (Латвия)
  • Паневежис (Литва)
  • Ордабасы (Казахстан)
  • Викингур Рейкьявик (Исландия)

Команды, которые вышли в еврокубки 2024/25

Первый раунд квалификации Лиги чемпионов (прогнозный посев)

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов (прогнозный посев)

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Лига чемпионов статистические расклады Мальме Буде-Глимт ХИК Хельсинки Флора Таллинн КИ Клаксвик Шэмрок Роверс РФШ Паневежис Ордабасы Викингур
Источник Sport.ua
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