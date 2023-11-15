Итоги чемпионата Швеции. Триумф Мальме, драма в последнем туре
В решающем матче Мальме обыграл Эльфсборг со счетом 1:0
Завершился чемпионат Швеции 2023, который проводился по системе весна-осень. 16 команд сыграли по круговой системе в 2 круга.
Команда Мальме стала победителем турнира в 26-й раз, выиграв в последнем туре решающий матч у Эльфсборга, который до этой игры шел лидером с перевесом в три балла.
Матч сопровождался беспорядками на трибунах. Фанаты «Мальме» зажгли файера перед вторым таймом, и не стадионе сработала пожарная сигнализация. Игроки на некоторое время покинули поле из-за пожарной тревоги, и пожарные машины появились на стадионе.
Единственный гол для Мальме в ворота Эльфсборга забил Ісаак Кисе Телин на 57-й минуте с пенальти (1:0), и этот результат устроил хозяев поля.
Мальме и Эльфсборг набрало равное количество очков (по 64), но Мальме стал чемпионов по лучшей разнице мячей.
Мальме получил путевку в квалификацию Q2 Лиги чемпионов 2024/25, а призеры – Эльфсборг и Хеккен – вышли в Q2 Лиги конференций.
Чаще других элитный дивизион чемпионата Швеции выигрывали: Мальме (26 трофеев), Гетеборг (13), Норрчепинг (13).
Чемпионат Швеции 2023. Турнирная таблица
⚽️ ALLA våra allsvenska mål från guldsäsongen 2023! pic.twitter.com/AMXt4wcSeT— Malmö FF (@Malmo_FF) November 14, 2023
Tillsammans! pic.twitter.com/ecbri1pLIN— Malmö FF (@Malmo_FF) November 12, 2023
MÄSTARNA FRÅN MALMÖ, HÄR ÄR VI! 🏆 pic.twitter.com/Jbg2t47urg— Malmö FF (@Malmo_FF) November 12, 2023
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