Итоги чемпионата Швеции. Триумф Мальме, драма в последнем туре

Завершился чемпионат Швеции 2023, который проводился по системе весна-осень. 16 команд сыграли по круговой системе в 2 круга.

Команда Мальме стала победителем турнира в 26-й раз, выиграв в последнем туре решающий матч у Эльфсборга, который до этой игры шел лидером с перевесом в три балла.

Матч сопровождался беспорядками на трибунах. Фанаты «Мальме» зажгли файера перед вторым таймом, и не стадионе сработала пожарная сигнализация. Игроки на некоторое время покинули поле из-за пожарной тревоги, и пожарные машины появились на стадионе.

Единственный гол для Мальме в ворота Эльфсборга забил Ісаак Кисе Телин на 57-й минуте с пенальти (1:0), и этот результат устроил хозяев поля.

Мальме и Эльфсборг набрало равное количество очков (по 64), но Мальме стал чемпионов по лучшей разнице мячей.

Мальме получил путевку в квалификацию Q2 Лиги чемпионов 2024/25, а призеры – Эльфсборг и Хеккен – вышли в Q2 Лиги конференций.

Чаще других элитный дивизион чемпионата Швеции выигрывали: Мальме (26 трофеев), Гетеборг (13), Норрчепинг (13).

Чемпионат Швеции 2023. Турнирная таблица

⚽️ ALLA våra allsvenska mål från guldsäsongen 2023! pic.twitter.com/AMXt4wcSeT — Malmö FF (@Malmo_FF) November 14, 2023