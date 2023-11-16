Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой

15 ноября состоялись матчи группового этапа отбора к Евро-2024 среди команд U-19.

Сборная Украины в стартовом поединка уверенно обыграла Мальту со счетом 3:1.

Украинцы и мальтийцы играют в одном квартете со сверстниками из Словакии и Косово. Эти две сборные сыграли между собой вничью со счетом 1:1.

Таким образом «сине-желтые» возглавили таблицу группы 7 с 3 очками.

Евро-2024 U-19. Квалификация. 15 ноября

Сербия U-19 – Андорра U-19 – 1:0

– Андорра U-19 – 1:0 беларусь U-19 – Греция U-19 – 1:0

– Греция U-19 – 1:0 Словения U-19 – Бельгия U-19 – 1:1

Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1

Израиль U-19 – Фарерские острова U-19 – 6:0

Фарерские острова U-19 – 6:0 Кипр U-19 – Грузия U-19 – 0:2

Армения U-19 – Хорватия U-19 – 1:2

– 1:2 Италия U-19 – Лихтенштейн U-19 – 7:0

– Лихтенштейн U-19 – 7:0 Болгария U-19 – Шотландия U-19 – 0:0

Ирландия U-19 – Албания U-19 – 3:1

– Албания U-19 – 3:1 Испания U-19 – Молдова U-19 – 5:0

– Молдова U-19 – 5:0 Турция U-19 – Литва U-19 – 3:1

– Литва U-19 – 3:1 Косово U-19 – Словакия U-19 – 1:1

Исландия U-19 – Дания U-19 – 1:1

Азербайджан U-19 – Босния и Герцеговина U-19 – 0:0

Нидерланды U-19 – Люксембург U-19 – 2:0

– Люксембург U-19 – 2:0 Франция U-19 – Эстония U-19 – 2:0

– Эстония U-19 – 2:0 Швейцария U-19 – Швеция U-19 – 2:1

Турнирная таблица группы 1

Турнирная таблица группы 2

Турнирная таблица группы 3

Турнирная таблица группы 4

Турнирная таблица группы 5

Турнирная таблица группы 6

Турнирная таблица группы 7

Турнирная таблица группы 8

Турнирная таблица группы 9

Турнирная таблица группы 10

Турнирная таблица группы 11

Турнирная таблица группы 12

Турнирная таблица группы 13