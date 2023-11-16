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Молодежные турниры
16 ноября 2023, 05:40 | Обновлено 16 ноября 2023, 06:23
692
0

Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой

15 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа к чемпионату Европы

16 ноября 2023, 05:40 | Обновлено 16 ноября 2023, 06:23
692
0
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
УАФ. Сборная Украины по футболу U-19

15 ноября состоялись матчи группового этапа отбора к Евро-2024 среди команд U-19.

Сборная Украины в стартовом поединка уверенно обыграла Мальту со счетом 3:1.

Украинцы и мальтийцы играют в одном квартете со сверстниками из Словакии и Косово. Эти две сборные сыграли между собой вничью со счетом 1:1.

Таким образом «сине-желтые» возглавили таблицу группы 7 с 3 очками.

Евро-2024 U-19. Квалификация. 15 ноября

  • Сербия U-19 – Андорра U-19 – 1:0
  • беларусь U-19 – Греция U-19 – 1:0
  • Словения U-19 – Бельгия U-19 – 1:1
  • Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1
  • Израиль U-19 – Фарерские острова U-19 – 6:0
  • Кипр U-19 – Грузия U-19 – 0:2
  • Армения U-19 – Хорватия U-19 – 1:2
  • Италия U-19 – Лихтенштейн U-19 – 7:0
  • Болгария U-19 – Шотландия U-19 – 0:0
  • Ирландия U-19 – Албания U-19 – 3:1
  • Испания U-19 – Молдова U-19 – 5:0
  • Турция U-19 – Литва U-19 – 3:1
  • Косово U-19 – Словакия U-19 – 1:1
  • Исландия U-19 – Дания U-19 – 1:1
  • Азербайджан U-19 – Босния и Герцеговина U-19 – 0:0
  • Нидерланды U-19 – Люксембург U-19 – 2:0
  • Франция U-19 – Эстония U-19 – 2:0
  • Швейцария U-19 – Швеция U-19 – 2:1

Турнирная таблица группы 1

Турнирная таблица группы 2

Турнирная таблица группы 3

Турнирная таблица группы 4

Турнирная таблица группы 5

Турнирная таблица группы 6

Турнирная таблица группы 7

Турнирная таблица группы 8

Турнирная таблица группы 9

Турнирная таблица группы 10

Турнирная таблица группы 11

Турнирная таблица группы 12

Турнирная таблица группы 13

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Источник Sport.ua
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