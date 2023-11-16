Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
15 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа к чемпионату Европы
15 ноября состоялись матчи группового этапа отбора к Евро-2024 среди команд U-19.
Сборная Украины в стартовом поединка уверенно обыграла Мальту со счетом 3:1.
Украинцы и мальтийцы играют в одном квартете со сверстниками из Словакии и Косово. Эти две сборные сыграли между собой вничью со счетом 1:1.
Таким образом «сине-желтые» возглавили таблицу группы 7 с 3 очками.
Евро-2024 U-19. Квалификация. 15 ноября
- Сербия U-19 – Андорра U-19 – 1:0
- беларусь U-19 – Греция U-19 – 1:0
- Словения U-19 – Бельгия U-19 – 1:1
- Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1
- Израиль U-19 – Фарерские острова U-19 – 6:0
- Кипр U-19 – Грузия U-19 – 0:2
- Армения U-19 – Хорватия U-19 – 1:2
- Италия U-19 – Лихтенштейн U-19 – 7:0
- Болгария U-19 – Шотландия U-19 – 0:0
- Ирландия U-19 – Албания U-19 – 3:1
- Испания U-19 – Молдова U-19 – 5:0
- Турция U-19 – Литва U-19 – 3:1
- Косово U-19 – Словакия U-19 – 1:1
- Исландия U-19 – Дания U-19 – 1:1
- Азербайджан U-19 – Босния и Герцеговина U-19 – 0:0
- Нидерланды U-19 – Люксембург U-19 – 2:0
- Франция U-19 – Эстония U-19 – 2:0
- Швейцария U-19 – Швеция U-19 – 2:1
Турнирная таблица группы 1
Турнирная таблица группы 2
Турнирная таблица группы 3
Турнирная таблица группы 4
Турнирная таблица группы 5
Турнирная таблица группы 6
Турнирная таблица группы 7
Турнирная таблица группы 8
Турнирная таблица группы 9
Турнирная таблица группы 10
Турнирная таблица группы 11
Турнирная таблица группы 12
Турнирная таблица группы 13
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