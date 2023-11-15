Пора попробовать? Зинченко может решить проблемы Арсенала в полузащите

Неужели ответ на проблему «левой восьмерки» «Арсенала» находится прямо под носом у Микеля Артеты?

Александр Зинченко – левый центральный полузащитник сборной Украины. В начале прошлого сезона Артета даже назвал его «полузащитником, играющим на позиции защитника».

И все же, спустя 16 месяцев после начала карьеры в «Арсенале», Зинченко все еще ждет своего первого выхода на поле в полузащите. В условиях, когда никто не занял место, освободившееся после ухода Гранита Джаки, а Артета, похоже, все больше беспокоится по поводу оборонительных возможностей Зинченко, такой вариант стоит попробовать.

В недавнем победном матче против «Бернли» (3:1) в результате перестановки, вызванной красной карточкой Фабио Виейры, Зинченко ненадолго переместился на более высокую позицию. Это бросилось в глаза только потому, что до сих пор Артета так неохотно использовал Зинченко на более высокой позиции.



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Видимо, на это у тренера «Арсенала» есть свои причины. Пеп Гвардиола под конец карьеры Зинченко в «Манчестер Сити» проявлял аналогичную сдержанность, хотя это можно было объяснить обилием вариантов в его распоряжении – Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Родри. «Арсенал», несмотря на сильное начало сезона, все еще пытается найти правильный баланс в центре поля.

Было понятно, что заменить Джаку будет непросто, даже если лето показалось подходящим моментом для расставания. Он был постоянным игроком основы в команде Артеты и блистал в более атакующей роли, которую он занимал в прошлом сезоне.

«Арсенал» за большие деньги подписал Кая Хаверца в надежде, что он сможет исполнять эту роль. Будучи более прирожденным атакующим игроком, Хаверц должен был привнести качество игры в последней трети поля и умение завершать атаки.

Пока этого не произошло. В прошлом сезоне на этот момент Джака забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Хаверц пока не забивает с игры и имеет всего одну результативную передачу.

Виейра был призван составить конкуренцию Хаверцу. После года акклиматизации в английском футболе можно было надеяться, что португалец заиграет в сезоне 2023/2024, но он в целом не оправдал надежд, и трехматчевая дисквалификация, полученная в матче с «Бернли», не поможет ему в этом.

На протяжении большей части сезона место «левой восьмерки» занимал Деклан Райс. Несмотря на то, что Райс показал отличные результаты, он не чувствует себя здесь наиболее комфортно. «Моя лучшая позиция – это, наверное, №6», – сказал Райс в интервью TNT Sports после домашней победы над «Севильей» (2:0). «Разбивать игру соперника и принимать мяч из глубины».

Играя с Райсом на позиции №8, «Арсенал» также сокращает число потенциальных опорных полузащитников. Выпуская Райса и Жоржиньо в основе, в запасе остается только Мохамед Эльнени. Учитывая, что Томас Парти, как ожидается, выбыл из строя до 2024 года, а период очень напряженного графика приближается, Райсу и Жоржиньо было бы полезно делить игровое время.

Если понаблюдать за Зинченко в сборной Украины, то его пригодность к роли полузащитника очевидна.

Одна из его оборонительных черт заключается в том, что, поскольку он часто противостоит сопернику, который сильнее или быстрее его, он склонен к агрессии и рискует, вступая в отбор агрессивно и высоко. В случае неудачи он может оставить тылы оголенными.

В полузащите это было бы менее опасно и потенциально более продуктивно. Приведем пример из матча Украины с Уэльсом в июне 2022 года.

Зинченко выдвигается высоко и отбирает мяч у Джо Аллена в 30 метрах от ворот.

Затем он продвигается вперед и наносит удар на подступах к штрафной площадке. Это хрестоматийная игра в полузащите.

Если у Джаки и был недостаток, то он заключался в том, что ему не хватало быстроты и ловкости в перегруженных зонах поля. Однако именно там Зинченко часто проявляет себя с лучшей стороны.

В данном примере против сборной Шотландии ему противостоят восемь игроков соперника, обороняющихся очень узко.

Он проскальзывает между двумя защитниками, используя свой контроль и движения корпусом, а затем стремится проскочить между двумя другими защитниками.

В последний момент, когда кажется, что у него вот-вот отберут мяч, он делает тонкую передачу на нападающего для удара по воротам.

Проникающий пас Зинченко – это то, что делает его таким ценным игроком. На половине поля соперника он может быть особенно эффективен. В данном примере против Армении у Зинченко есть время и пространство в позиции «левой восьмерки».

Михаил Мудрик делает рывок. Зинченко продвигает мяч вперед, а затем отдает идеально выверенную передачу мимо двух защитников сборной Армении, и выводит Мудрика на ударную позицию.

Хотя Мудрик и Зинченко не выйдут вместе на стадионе «Эмирейтс» в составе одной команды, как планировалось когда-то, представить себе, как Зинченко отдаст этот пас на Габриэля Мартинелли, достаточно легко.

Продвижение мяча и пасы Зинченко также делают его эффективным игроком в переходных фазах. Когда Шотландия пыталась сравнять счет в компенсированное время, Зинченко выиграл единоборство возле штрафной площадки.

Затем он протаскивает мяч вперед на 30 ярдов, после чего отдает пас на форварда «Жироны» Артема Довбика.

Все эти качества – то, чего не хватает «Арсеналу» в полузащите, и трио Райс, Зинченко и Мартин Эдегор будет иметь баланс взаимодополняющих навыков.

На этот аргумент есть и контраргумент. Прелесть Зинченко, пожалуй, в том, что, получив свободу действий, он может делать все эти вещи – якобы с позиции левого защитника. В командной расстановке он может быть левым защитником, но, когда «Арсенал» владеет мячом, он уже является дополнительным полузащитником.

Это так, но нужно учитывать две фазы игры. Зинченко может быть полузащитником, когда «Арсенал» владеет мячом, но без мяча он обязан обороняться.

И хотя его недостатки как защитника иногда преувеличивают, у Артеты все же есть некоторые опасения. Он заменил Зинченко на Такехиро Томиясу в перерыве матча против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (ничья 2:2), и впоследствии японец выходил на поле в матчах Лиги чемпионов против «Севильи» и АПЛ против «Ньюкасла».

То ли из-за опасений по поводу его нестабильности в обороне, то ли из-за физической слабости, Зинченко провел полные 90 минут только в двух из 16 своих матчей в этом сезоне.

Приобретенный летом Юрриен Тимбер начал сезон на позиции левого защитника, якобы подменяя Зинченко, но травма крестообразных связок вывела его из игры. Если бы Тимбер остался в строю, возможно, Зинченко столкнулся бы с еще большей конкуренцией за место на позиции крайнего защитника.

В некоторых матчах Зинченко может играть на позиции флангового защитника, как, например, в недавней победе над «Бернли», где «Арсенал» всегда доминировал во владении мячом, но если Артета рассматривает возможность дать больше игр Томиясу и, в конечном итоге, Тимберу, то это освободит украинцу место в полузащите.

Первые несколько месяцев сезона «Арсенал» пытался найти замену Джаке, и Зинченко, безусловно, стоит попробовать.

Если не сейчас, то когда?

Джеймс МакНиколас, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух