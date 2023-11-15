Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина

Гданьская «Лехия» официально объявила время проведения товарищеского матча против национальной сборной Украины по футболу.

Поединок состоится уже завтра, и это было известно заранее. Так же было известно и место проведения матча – стадион «Polsat Plus Arena» в Гданьске. Нераскрытой деталью оставалось время игры, но «Лехия» сообщила, что встреча начнется в 17:00 по киевскому времени. К сожалению, матч будет проходить «за закрытыми дверями», так что его нельзя будет посмотреть.

Напомним, спарринг против «Лехии» станет последним подготовительным матчем сборной Украины к решающей игре с Италией. Матч года для украинских болельщиков состоится 20 ноября в 21:45 на стадионе «BayArena» (Леверкузен, Германия).