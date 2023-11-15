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Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2023, 19:18 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:30
834
0

Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина

Товарищеская игра состоится 16 ноября в 17:00 по киевскому времени.

15 ноября 2023, 19:18 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:30
834
0
Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина
Polsat Plus Arena

Гданьская «Лехия» официально объявила время проведения товарищеского матча против национальной сборной Украины по футболу.

Поединок состоится уже завтра, и это было известно заранее. Так же было известно и место проведения матча – стадион «Polsat Plus Arena» в Гданьске. Нераскрытой деталью оставалось время игры, но «Лехия» сообщила, что встреча начнется в 17:00 по киевскому времени. К сожалению, матч будет проходить «за закрытыми дверями», так что его нельзя будет посмотреть.

Напомним, спарринг против «Лехии» станет последним подготовительным матчем сборной Украины к решающей игре с Италией. Матч года для украинских болельщиков состоится 20 ноября в 21:45 на стадионе «BayArena» (Леверкузен, Германия).

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сборная Украины по футболу Лехия Гданьск товарищеские матчи
Источник Twitter
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