Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина
Товарищеская игра состоится 16 ноября в 17:00 по киевскому времени.
Гданьская «Лехия» официально объявила время проведения товарищеского матча против национальной сборной Украины по футболу.
Поединок состоится уже завтра, и это было известно заранее. Так же было известно и место проведения матча – стадион «Polsat Plus Arena» в Гданьске. Нераскрытой деталью оставалось время игры, но «Лехия» сообщила, что встреча начнется в 17:00 по киевскому времени. К сожалению, матч будет проходить «за закрытыми дверями», так что его нельзя будет посмотреть.
Напомним, спарринг против «Лехии» станет последним подготовительным матчем сборной Украины к решающей игре с Италией. Матч года для украинских болельщиков состоится 20 ноября в 21:45 на стадионе «BayArena» (Леверкузен, Германия).
🔜 Już jutro o 16:00 będziemy mieli okazję zmierzyć się na @PolsatPlusArena z reprezentacją Ukrainy w ramach zamkniętego dla publiczności sparingu!— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) November 15, 2023
⏳ #DzieńSparingowy pic.twitter.com/89tMrklLdH
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