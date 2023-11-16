Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?

Из новой реформы еврокубков следует, что лучшие две ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА смогут выставить еще одного представителя в Лигу чемпионов 2024/25. Рассмотрим, какие страны могут получить эти две путевки.

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В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).

Интересно, что отныне деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:

для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)

дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)

по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы, квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

В сезонном рейтинге впереди: Германия – 10.071, Италия – 9.142. Именно эти страны являются лидерами в гонке за две дополнительные путевки в Лигу чемпионов 2024/25.

Далее в топ-6 идут: Турция (8.750), Испания (8.687), Бельгия (8.600), Англия (8.125).

Украина в сезонном рейтинге УЕФА занимает 28-е место (3.100). В еврокубках продолжают борьбу два украинских клуба – донецкий «Шахтер» играет в Лиге чемпионов, а луганская «Заря» выступает в Лиге конференций.

Страны-лидеры в сезонном рейтинге УЕФА за сезон 2024/25

Украина занимает 28-е место в сезонном рейтинге УЕФА

Гонка топ-4 стран за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25