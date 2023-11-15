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Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 17:21 |
1109
3

Источник: на динамовца Караваева «положили глаз» клубы Серии А

Футболист-универсал выступает за киевский клуб с лета 2019 года

15 ноября 2023, 17:21 |
1109
3
Источник: на динамовца Караваева «положили глаз» клубы Серии А
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев попал в сферу интересов нескольких клубов итальянской Серии А.

По информации итальянского издания Tutto Mercato, возможность переманить 31-летнего украинца рассматривают два представителя высшего дивизиона Италии – «Фрозиноне» и «Удинезе». При этом, если верить итальянским журналистам, клуб из Фриули уже в ближайшее время направит в «Динамо» запрос о компенсации за игрока, контракт которого с киевским клубом действует до лета 2025 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне Караваев, трансферную стоимость которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро, провел за «Динамо» во всех турнирах 13 матчей и забил 3 мяча.

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Александр Караваев Динамо Киев Фрозиноне Удинезе чемпионат Италии по футболу
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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Burevestnik
если эта инфа не "утка",  то Динамо должно отпустить Караваева.
но есть ли у ДК еще такой игрок, который может сыграть в защите или в полузащите на любом фланге?    равноценной замены наверное нет... 
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0
Gargantua
надо отпустить. заслужил.
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0
CheMP
31 год. сомнительно,что есть серьёзный интерес.
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-1
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