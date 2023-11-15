Источник: на динамовца Караваева «положили глаз» клубы Серии А
Футболист-универсал выступает за киевский клуб с лета 2019 года
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев попал в сферу интересов нескольких клубов итальянской Серии А.
По информации итальянского издания Tutto Mercato, возможность переманить 31-летнего украинца рассматривают два представителя высшего дивизиона Италии – «Фрозиноне» и «Удинезе». При этом, если верить итальянским журналистам, клуб из Фриули уже в ближайшее время направит в «Динамо» запрос о компенсации за игрока, контракт которого с киевским клубом действует до лета 2025 года.
Добавим, что в нынешнем сезоне Караваев, трансферную стоимость которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро, провел за «Динамо» во всех турнирах 13 матчей и забил 3 мяча.
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