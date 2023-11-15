Два года Хави в Барселоне: трофеи есть, проблемы – тоже

Хави вернулся в «Барселону» в ноябре 2021 года – ровно 2 года назад. Перед тем бывший полузащитник каталонского клуба весьма успешно поработал в катарском «Аль-Садде», во главе которого выиграл 4 трофея. Тогда, осенью 2021-го, «сине-гранатовые» переживали непростой период. Команду возглавлял Рональд Куман, в которого летели стрелы со всех сторон, в том числе и от руководства. Если новый президент открыто заявляет, что хочет видеть другого тренера во главе команды, нетрудно догадаться, что произойдет.

Хави был одной из главных тем предвыборной кампании Жоана Лапорты. Функционер очень хотел поставить во главе команды человека, который является живой легендой клуба. Президенту не нравилось, как играла «Барселона» под руководством Кумана. Он настаивал на том, что команде нужен тренер, который вернет ее ДНК. Хави не смог отказать, когда его родной клуб так отчаянно в нем нуждался. Молодой специалист вернулся к «сине-гранатовым» с большими ожиданиями и большим желанием работать. Это сотрудничество продолжается до сих пор.

Возглавив «сине-гранатовых», Хави неоднократно заявлял, насколько важно «Барселоне» играть в атакующий футбол, высоко прессинговать и постоянно оказывать давление на соперника. Но поначалу было не до того. Специалисту нужно было вернуть уверенность команде, которая привыкала играть без Лионеля Месси. Новый тренер дебютировал в каталонском дерби против «Эспаньола», в котором «сине-гранатовые» победили с минимальным счетом. Однако до конца 2021 года «Барселона» выступала нестабильно, что вполне можно объяснить приходом нового наставника.

Вторую половину сезона 2021/22 каталонцы провели получше, хотя, конечно, были и неудачи. Например, невыход из группы в Лиге чемпионов и сенсационный вылет из 1/4 финала Лиги Европы от «Айнтрахта». В межсезонье каталонцы поработали над усилением состава вместе с Хави. К «сине-гранатовым» пришли Ферран Торрес, Жюль Кунде, Роберт Левандовски, Пабло Торре и еще несколько человек на правах свободных агентов. Кампания 2022/23 проходила для «Барселоны» лучше, чем предыдущая. За весь сезон каталонцы проиграли только 6 матчей в Ла Лиге и стали чемпионами Испании впервые за 3 года.

В еврокубках для «сине-гранатовых» по-прежнему все было плохо. «Барселона» снова не вышла из группы в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы вылетела уже в 1/16 финала, уступив «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч. Но каталонцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, так что руководство клуба объявило сезон успешным. Однако нужно отметить, что на протяжении всей кампании «сине-гранатовые» не выглядели очень уверенно в чемпионате. Было много неубедительных побед с небольшим преимуществом, которое сохранялось благодаря серьезным усилиям Марка-Андре тер Штегена.

Сейчас идет второй полный сезон Хави в «Барселоне» и третий в совокупности. Ощущения от работы специалиста смешанные. С одной стороны, он вместе с руководством проделал большую работу по омоложению состава. «Ла Масия» перестала работать на экспорт. В составе появились такие игроки, как Гави, Ламин Ямаль, Алехандро Бальде и Фермин Лопес, на которых в клубе возлагают большие надежды. Ушли многие возрастные футболисты и те, кто не приносил особой пользы, например, Мартин Брэйтуэйт, Миралем Пьянич и Самуэль Умтити.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и молодая звезда каталонцев Гави

С другой стороны, «Барселона» часто выглядит командой, которой чего-то не хватает. То концентрации, то смелости, то уверенности, то хладнокровия. И эта проблема тянется еще с прошлого сезона. Каталонцы редко показывали качественную игру в чемпионском сезоне. Если бы мадридский «Реал» тогда не буксовал, исход сезона мог быть другим. В команде есть невероятно опытные и качественные игроки, обладатели треблов, но нельзя сказать, что они как-то вселяют уверенность в партнеров. Нельзя того же сказать и о тренере. После неудачных матчей Хави не выглядит тем человеком, который уверен в себе и полон решимости решить проблемы.

Нельзя с уверенностью сказать, что проблема только в тренере, или только в игроках. «Барселона» в целом выглядит как-то не так. Вроде и результаты есть, но нет четко поставленной игры. Лапорта с одной стороны проводит хорошую работу, вытаскивая клуб из финансовой ямы, но с другой делает порой какие-то слишком популистские заявление вместо того, чтобы признать наличие определенных проблем. Хави вроде и берет на себя ответственность, но во многих его послематчевых комментариях прослеживаются оправдания. Все это выглядит как-то несерьезно.

Каталонцы ушли на международный перерыв, занимая 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от мадридского «Реала» составляет 2 очка, от «Жироны» – 4. Это ничто, учитывая, что позади только 13 матчей. Да и по статистике все не так уж плохо. «Сине-гранатовые» при всех проблемах с игрой забили в национальном первенстве 23 гола – больше только у «Жироны» и «Атлетико». Они нанесли 72 удара в створ ворот соперников – больше только у «Реала» (79). Кроме того, «сине-гранатовые» относительно мало фолят (120 фолов, 3-е место в лиге).

Еще рано говорить, что текущий сезон будет неудачным для «Барселоны». В Ла Лиге все впереди, да и в Лиге чемпионов остаются хорошие шансы выйти в плей-офф с 1-го места в группе. Но проблемы в команде очевидны. Игроки много ошибаются в простых ситуациях, порой заметно нервничают, а некоторые и вовсе стагнируют. Сложно объяснить безголевые засухи Роберта Левандовски после того, как в прошлом сезоне он забил 33 мяча во всех турнирах. Жоау Канселу и Жоау Фелиш постепенно растворяются, хотя начинали бодро. Рафинья порой совершает необъяснимые действия. Даже Илкай Гюндоган начал ошибаться, чего ранее с ним практически не случалось.

Все указывает на то, что у «сине-гранатовых» проблемы с психологией. При этом опытные игроки, которые в теории должны решить эту проблему, похоже, становятся ее частью. Вряд ли проблема исключительно в тренере. Похоже на то, что многие сотрудники клуба недотягивают до его статуса. Взять хотя бы большое количество травм – эта проблема в «Барселоне» уже не первый год. Увольнением тренера все это не решить, но у Хави по-прежнему много работы, и пока нельзя сказать, что он справляется с ней уверенно.

Текст: meta.ua/sport