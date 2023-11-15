Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо

78-летний румын Мирча Луческу, который ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Шахтера» (0:1), вскоре может возглавить новый клуб на родине.

По информации издания Foaia Transilvană, в услугах опытного наставника заинтересован клуб румынской Лиги 1 – «Университатя» из Клуж-Напоки. Команда на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице (из 16 участников), ведя борьбу за попадание в чемпионскую группу.

Добавим, что глубоко уважаемый в родной стране Мирча Луческу не работал в Румынии с 2000 года, когда ушел из бухарестского «Рапида». После этого наставник работал с клубами Турции («Галатасарай», «Бешикташ»), Украины («Шахтер», «Динамо») и россии («зенит»).