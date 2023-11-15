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Румыния
15 ноября 2023, 15:42 | Обновлено 15 ноября 2023, 15:54
1975
3

Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо

Наставник не работал в родной стране с 2000 года

15 ноября 2023, 15:42 | Обновлено 15 ноября 2023, 15:54
1975
3
Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо
ФК Динамо. Мирча Луческу

78-летний румын Мирча Луческу, который ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Шахтера» (0:1), вскоре может возглавить новый клуб на родине.

По информации издания Foaia Transilvană, в услугах опытного наставника заинтересован клуб румынской Лиги 1 – «Университатя» из Клуж-Напоки. Команда на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице (из 16 участников), ведя борьбу за попадание в чемпионскую группу.

Добавим, что глубоко уважаемый в родной стране Мирча Луческу не работал в Румынии с 2000 года, когда ушел из бухарестского «Рапида». После этого наставник работал с клубами Турции («Галатасарай», «Бешикташ»), Украины («Шахтер», «Динамо») и россии («зенит»).

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Мирча Луческу Динамо Киев чемпионат Румынии по футболу Шахтер Донецк Галатасарай Бешикташ
Источник Foaiatransilvana
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Успехов в труде и личной жизни.
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+2
Злий Глобинець
Мірча таки має намір увійти в історію як найстарший тренер "вишки" (однієї з команд вищої ліги).
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0
mastorent
просьба не писать про этого старого мудака
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-2
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