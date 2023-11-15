МЕЛЬГОСА: Ребров сказал, что Ванат не будет играть. Получит возможность тут

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал предстоящие поединки квалификации Евро-2025 против команд Люксембурга и Азербайджана:

О проведении матчей в Мурсии: «У нас были разные предложения, но один из ключевых вариантов отпал. Тогда я попросил УАФ поискать другие варианты, для меня важны были хорошая погода и хорошее поле. Итак, были разные опции, а потом появился вариант с Мурсией, и мы выбрали его.

Будет ли ощутима поддержка в Мурсии, как это было в Словакии? Я не знаю. В Испанию выехало немало украинцев после начала войны, они проживают в разных регионах страны, в том числе в Мурсии. Я надеюсь, что люди захотят прийти поддержать нас. Но как я всегда говорю, мы должны давать болельщикам больше, чем они дают нам».

О вызванных игроках на матче против Люксембурга и Азербайджана: «Вызов получил несколько новых игроков, чтобы мы могли познакомиться с ними. В частности, игроки 2002 года рождения, ведь мы должны начинать вызывать также младших футболистов для получения опыта. Так что хотим проверить их. Мы следим за игроками со всего мира.

Также есть Владислав Ванат, который приезжает из национальной сборной. Я общался с Сергеем Ребровым, который сказал, что он не будет играть в этом окне [против Италии], поэтому получит такую возможность с нами. Важно, что Ванат будет с нами. Да, мы видим, что игроки показывают в матчах за клуб, но, возможно, можем попробовать что-то другое. Очень важно иметь собственное видение ситуации».

О подготовке к матчам против Люксембурга и Азербайджана: «Тренировочный лагерь начался во вторник [14 ноября], как и на прошедшем сборе. Однажды у нас была практика на понедельник в Словакии, но футболисты не приехали вовремя. Понедельник – это день на дорогу, много времени занимает пересечение границы, никогда не знаешь, сколько именно это будет продолжаться. К тому же есть футболисты, игравшие в воскресенье, у нас есть их показатели вовлеченности, и им нужно восстановиться.

Обычно мне нравится общаться с игроками и спрашивать, кто как себя чувствует. Они достаточно профессиональны в этом случае, никто не пытается просто получить дополнительный выходной. У них есть мотивация – они хотят тренироваться, хотят играть за Украину, быть в сборной.



Но в этом случае нужно увидеть, готовы ли физически и ментально футболисты. Иногда мы меняем тренировочный процесс: проводим игровую практику после обеда во вторник, а утром – что-то для восстановления».

О следующих соперниках Украины U-21: «Мы видели несколько игр обоих соперников – и Люксембурга, и Азербайджана. Относительно Люксембурга – у меня такое же впечатление, как и было до первого матча – это команда с большим желанием, довольно организованная, у нее хорошие игроки, особенно быстрые футболисты в атаке. Мы должны осторожничать с этой командой, особенно после победы 3:0 в первом матче. Тогда я выдохнул только после того, как мы забили третий гол – это было где-то на 92-й минуте матча. Люксембург играет больше на контратаках, они достаточно агрессивно действуют, и мы знаем об этом.

Что касается Азербайджана – иногда кажется, что они играют в более вертикальный футбол, находятся в достаточно глубокой защите. Но у них тоже есть молодые, технические игроки в атаке. Азербайджан выиграл матч против Люксембурга, хоть немного и повезло с голами. Но во втором тайме того матча, я думаю, они тоже хорошо проявили себя в других эпизодах. Когда азербайджанцы проигрывали, мы увидели, как они сменили игру и как хорошо могут действовать.

Но прежде всего нам нужно думать о себе. Англия обыграла Сербию 9:1, а потом не смогла обыграть нас. Поэтому мы должны принимать во внимание это тоже – играем после хорошего результата против англичан, и можно подумать, что эти команды не находятся на нашем уровне. Но нет, уровень надо держать постоянно».

О перспективах Ильи Квасницы попасть в национальную сборную Украины: «Приблизился ли Квасница к национальной сборной? Не знаю, это вопрос к Сергею [Реброву], не ко мне. Я не люблю много говорить индивидуально об игроках, потому что они все еще достаточно молоды, все еще не в сборной. Кваснице, как и всем остальным игрокам, нужно продолжать работать. Его следующий шаг – приехать в молодежную сборную, провести хорошую сессию тренировок и пытаться сыграть побольше времени. Все игроки, которые есть в молодежке, очень серьезно к этому относятся, и нужно также серьезно относиться к своей игре – становиться лучше на каждой тренировке, учиться, задавать вопросы».

О дебюте и матчах Егора Ярмолюка в АПЛ: «Не знаю, почему тренер решил дать ему игровое время в АПЛ. Думаю, многие вещи сложились. То есть не думаю, что это напрямую связано с его игрой за молодежную сборную, что он здесь сыграл хорошо. Думаю, это потому, что он хорошо работает в своей команде и самое важное, что понимает требования.

Но выступление за сборную – это тоже возможность показать себя. Когда игроки находятся в молодежке, то играют против хороших команд. Конечно, последний матч против Англии оказал серьезное влияние, пожалуй, но и когда мы будем играть против Люксембурга или Азербайджана – все будут смотреть на них. Не только я, но и Сергей [Ребров], другие тренеры. Это хороший шанс для игроков».

Цель на следующие матчи сборной Украины: «Повторюсь: для меня самое важное, чтобы все находились как можно ближе к своему максимуму. Начиная с меня, чтобы я был сфокусирован на целях команды, игроков, всего происходящего вокруг. Если будет хорошая работа с моей стороны, то, думаю, могу помочь игрокам. Для меня это самое важное.

Если мы будем близки к своей лучшей версии, то, думаю, у нас есть хорошие шансы продолжать расти и выиграть эти матчи», – сказал Мельгоса.

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Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчам квалификации Евро-2025 U-21 против команд Люксембурга и Азербайджана.

Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды на сбор для подготовки к этим матчам 24 футболистов.

Текущий отборочный цикл чемпионата Европы молодежная сборная Украины (игроки 2002 г. р. и мол) начала с трех подряд побед, в том числе одолев в октябрьском домашнем противостоянии действующих чемпионов Европы – англичан (3:2).

Следующие номинально домашние матчи украинской молодежки с Люксембургом и Азербайджаном пройдут на стадионе «Нуэва-Кондомина» в испанской Мурсии.

Игра со сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а встреча с командой Азербайджана U-21 – 21 ноября. Начало обоих поединков – в 20:00 по киевскому времени.